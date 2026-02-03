Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

La mañanera de Sheinbaum, 3 de febrero, minuto a minuto

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

El CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México () reabrió sus puertas a la comunidad estudiantil y personal académico y administrativo para el semestre 2026-2, luego de permanecer cerrado más de cuatro meses por el asesinato de Jesús Israel de 16 años perpetrado por al interior del plantel.

Recientemente, la dirección del CCH informó que se habilitaron nuevas condiciones en infraestructura y seguridad, así como novedosos controles de acceso para garantizar la integridad del estudiantado y su planta docente.

Explicó que entre las nuevas medidas de seguridad se realizó la instalación de un mayor número de botones de emergencia, instalación de luminarias y conformación de brigadas universitarias, entre otras acciones implementadas después de una serie de protestas y manifestaciones por el asesinato del alumno.

Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre de 2025, la Universidad Nacional confirmó que dos personas del CCH Sur fueron agredidas por un alumno, que posteriormente fue identificado como Lex Ashton, quien usó un arma blanca dentro de las instalaciones.

“Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de . Asimismo, personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes”, dijo.

Sin embargo, el joven estudiante falleció y la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladado para su atención médica. A partir de ese momento y con objeto de iniciar investigaciones periciales, las clases se suspendieron hasta nuevo aviso.

