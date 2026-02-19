Naucalpan, Méx.- El Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) demandó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno reforzar las acciones de búsqueda para localizar a la joven estudiante Kimberly Hilary Moya González, desaparecida desde el 2 de octubre del 2025.

A través de un comunicado, el CCH pidió a las Fiscalías dar continuidad a las acciones para dar con el paradero de la estudiante del plantel Naucalpan.

“El H. Consejo Técnico del Colegio de Ciencias y Humanidades demanda a las autoridades competentes del ámbito municipal, estatal y federal, en particular a las Fiscalías, correspondientes, dar continuidad y fortalecer las acciones de investigación que permitan su pronta localización”, se externó en el comunidad.

Asimismo, reconocieron que “a pesar de los esfuerzos realizados por sus familiares y por integrantes del plantel Naucalpan, la ausencia de nuestra alumna persiste”.

Por tal motivo, enfatizaron que “es importante continuar con las acciones de búsqueda a fin de avanzar en su localización”. El Consejo Técnico reiteró su apoyo y solidaridad a la familia de Kimberly y mantiene su disposición para brindar acompañamiento.

CCH emite comunicado con exigencias a las fiscalías para intensificar búsqueda de Kimberly Moya. Foto: Cortesía.

El caso de Kimberly Moya

Kimberly Hilary Moya González desapareció la tarde del 2 de octubre, luego de acudir a un negocio conocido como cibercafé por unas copias, en San Rafael Chamapa, Naucalpan.

De regreso a su casa caminó por la calle Filomeno Mata, continuó por Diagonal Minas y pasó por Prolongación Flores donde fue sustraída, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A pesar de la detención de dos presuntos sospechosos y cateos, no se tiene rastro de Kimberly.

