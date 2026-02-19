Un juez de control determinó suspender la audiencia intermedia de Flor “N”, la mujer de la tercera edad acusada de haber asesinado a la perrita Moni, en mayo de 2024, ya que aceptará su culpabilidad por el crimen, aseguró la defensa de Esmeralda Yarce, la propietaria de Moni.

En la audiencia que estaba programada para este jueves, la representación legal de Flor solicitó la suspensión provisional del proceso ya que la acusada dijo estar dispuesta a aceptar el crimen, además de la reparación del daño.

El abogado de Esmeralda, Julio Javier Mejía, dijo que lo que ellos buscan no es dinero, sino justicia por el caso de maltrato animal.

“La señora sí cometió el delito, la señora asesinó cruelmente a la perrita Moni, un ser sintiente de la señora Yarce, la cual fue víctima de esta señora, porque la señora agarró a la perrita, la mete a su domicilio y dos días después la saca ya muerta, hay testimonios, hay audios, hay videos, entonces, realmente lo que se necesita aquí es justicia, la señora lo está pidiendo desde el principio, aquí no hay ‘queremos dinero’, la verdad no es el dinero porque no tiene precio lo que pasó”, dijo.

A la salida de los juzgados orales de la calle de Doctor Lavista, la propietaria de Moni dijo que esperaba que Flor fuera a prisión.

“Yo venía con la idea de que la señora pagara con cárcel pero desafortunadamente como dice el licenciado pues las leyes aquí le otorgan protegerla por su mayoría de edad entonces en la siguiente audiencia se va ver un medio conciliatorio”, aseguró Esmeralda.

De acuerdo a la investigación, el 27 de mayo de 2024, Flor “N” llevó a la perrita Moni dentro de su departamento en la alcaldía Coyoacán, donde la habría asesinado.

Moni fue localizada días después, enterrada en un área verde del conjunto habitacional.

