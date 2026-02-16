Más Información

Tlalnepantla, Méx.- Un juez vinculó a proceso a Anthony Fran “N” por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal, tras haber lanzado por unas escaleras, de la colonia de San Lorenzo Totolinga, al perro conocido como “”.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el imputado habría intervenido en una pelea entre su perro de raza pitbull y un can “Lobito”, que se encontraba afuera de un domicilio.

La investigación establece que el 21 de enero, el hombrey después lo arrojó desde las escaleras con una altura aproximada de 10 metros, lo que le provocó diversas lesiones.

La agresión quedó videograbada y las imágenes se difundieron en redes sociales.

A partir de estos hechos, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación, identificó al probable responsable y solicitó orden de aprehensión.

El mandamiento judicial se cumplimentó el 12 de febrero en un operativo conjunto con la Guardia Municipal de Naucalpan.

Perro Lobito (16/02/2026). Foto: Especial
Perro Lobito (16/02/2026). Foto: Especial

Tras su detención, el imputado ingresó al Penal de Barrientos donde permanece en como parte de una medida cautelar impuesta.

La autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

