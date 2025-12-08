Carnicero patea a un gatito en Ecatepec y video causa indignación en redes

Un reciente video ha circulado en redes sociales, llamando la atención de miles de usuarios por exponer un caso de violencia y maltrato animal en el Estado de México.

El incidente involucra al trabajador de una carnicería en el mercado Nuevo Laredo, de Ecatepec, quien pateó hasta provocarle la muerte a un gatito blanco.

La imágenes, que han ido reproducidas viralmente en diversas plataformas sociodigitales, muestran al hombre perseguir al gato dentro de las inmediaciones del mercado, pateando en múltiples ocasiones al animal hasta dejarlo sin vida.

En el corto, pero impactante video, se puede observar a otro hombre intentar intervenir en la escena, sin embargo, el sujeto agresor procede a infligir violencia contra dicha persona también.

En el video se puede ver al pequeño felino, blanco con algunas manchas negras, intentar huir del agresor. Fuente: Freepik.

Carnicero huye tras agredir a un gato en Ecatepec

De acuerdo con los reportes, el agresor, quien ha sido identificado con el alias "El Cuba", trabaja en una carnicería del mercado Nuevo Laredo, ubicado en el municipio de Ecatepec del Estado de México.

No obstante, según algunos testimonios de locales y testigos, tras lo sucedido, el sujeto no se ha presentado nuevamente a trabajar y actualmente se desconoce su ubicación.

Incidente causa indignación en redes sociales

En redes sociales, este incidente ha causado mucha polémica e indignación. Usuarias y usuarios exigen que la agresión no quede impune, mayor vigilancia y seguridad en la zona, y difusión a la importancia del respeto y trato digno hacia los animales en México.

Los internautas, quienes se encuentran furiosos y exigen justicia para el gatito, han compartido imágenes del hombre con la finalidad de que sea reconocido y posiblemente se pueda dar con su paradero.

Algunos de los comentarios que se encuentran en las diversas publicaciones que difunden el hecho son:

" Y todavía agrede al otro chico, denuncien por favor. No puede estar libre ".

". " Qué tan poca cosa debe sentirse alguien por dentro para actuar así?!!? ".

". " Aplaudo a la gente que lo enfrentó, pero por esos los gatitos no deben vivir en la calle. Siempre hay un maldito ".

". "Por favor denúncienlo, merece la cárcel, cómo le hace eso al indefenso gatito. Qué crueldad".

El hombre ha sido identificado con el alias "El Cuba" y usuarios piden ayuda para localizarlo. Foto: X

¿Cómo denunciar maltrato animal en el Estado de México?

Colectivos animalistas han pedido proporcionar cualquier información que ayude a localizar a "El Cuba", pues el maltrato animal es un delito sancionado por el Código Penal del Estado de México con penas de prisión (de seis meses a tres años, según la gravedad) y multas económicas, abarcando desde lesiones dolosas hasta omisiones que causen daño o sufrimiento a animales que no sean plaga.

Este delito ha cobrado más importancia a nivel nacional en años recientes y actualmente sigue obteniendo nuevas propuestas que buscan sanciones más severas para quienes lo cometan.

Para denunciar un caso de maltrato animal en el Edo. Mex. es necesario:

Completar el formulario en línea en el portal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM): https://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/dencma/

Incluír información básica como la fecha y hora del incidente , la dirección exacta, y una descripción del maltrato observado.

, la exacta, y una observado. De ser posible adjuntar evidencia (fotografías y/o videos).

Si están disponibles, proporcionar datos del presunto responsable como su nombre y/o domicilio.

como su nombre y/o domicilio. Envíar el reporte.

Se recibirá una confirmación de recepción.

