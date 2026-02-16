El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que han duplicado el Presupuesto Participativo en 33 colonias gracias a su programa de peso a peso.

En conferencia de prensa, detalló que su gobierno asignó 40 millones de pesos en 2024 y 2025 en las zonas en donde los proyectos ganadores de las y los vecinos fueron para mejorar calles, banquetas y reiluminar.

“Estamos hablando de cerca de 40 millones de pesos en ambos años, 40 millones corresponden al 40% del presupuesto que tienen para el participativo; es decir, en el 40% de las colonias se duplicó la inversión pública para mejora en las calles, en las banquetas y en la iluminación”, abundó.

Lee también Vinculan a proceso a Gaby "N"; acusada de matar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa

El alcalde recordó que el 24 de febrero se cierra el registro para los proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, por lo que invitó a las vecinos y vecinos a inscribir su proyecto y a que “en estos proyectos jalemos juntos, Presupuesto Participativo y peso a peso, que es el compromiso del gobierno de duplicar el Presupuesto Participativo cuando la colonia lo asigna para mejorar calles, reiluminar y mejorar las banquetas”.

En este sentido, llamó a las y los diputados locales de todos los partidos a aprobar su iniciativa para que el peso a peso quede estipulado por ley en la Ciudad.

“Sin el Presupuesto Participativo o el peso a peso, hoy muchas de las calles en nuestros barrios no tendrían todas las obras que tenemos. Por eso lo decimos con toda seguridad: los vecinos confían en la alcaldía y con estas obras que hemos hecho del Presupuesto Participativo y del peso a pesos, hemos logrado cambiar la orientación que tienen los vecinos sobre el gobierno; es decir, hemos logrado ganar más confianza como gobierno frente a los vecinos”, aseveró el edil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL