Cuautitlán Izcalli, Mex.- En un predio donde almacenan llantas comenzó un que ya es atendido por elementos de protección civil y bomberos del gobierno municipal.

El lugar se encuentra ubicado en la colonia La Capilla, cerca de la plaza San Marcos y de los carriles laterales de la .

Los vulcanos ya trabajan para sofocar las llamas registradas en el predio, el cual se ubica junto a una tarimera.

“El área siniestrada está delimitada y bajo control. Las autoridades continuarán trabajando en el lugar y se seguirá informando sobre la situación”, informó el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por la conflagración, cuya columna de humo es viable desde distintos puntos de la localidad.

