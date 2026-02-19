Altas concentraciones de contaminantes, temperaturas altas y la presencia de incendios han provocado que persista mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En Lomas de Atizapán, por más de seis horas, bomberos combatieron un incendio de pastizal que afectó más de 8 mil metros cuadrados.

De acuerdo con el director de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, Héctor Elorriaga Mejía, el incendio comenzó a las 14:00 horas, a las 17:00 se había logrado controlar 50% del siniestro, por lo que las labores se extenderían por unas tres horas más.

Con este hecho, suman tres incendios forestales en Atizapán durante la semana.

El lunes se registró uno cerca de la Presa Madín y el martes en la colonia Hogares de Atizapán. De acuerdo con autoridades, en las dos primeras semanas de febrero se han reportado 12 incendios forestales en el municipio.

En el ayuntamiento de Coacalco también se registró un incendio de pastizal en una de las zonas de estacionamiento de la plaza comercial Cosmopol.

Personal del establecimiento, elementos de protección civil y bomberos de la zona trabajaron para sofocar el fuego.

A lo largo del día, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (Simat) reportó condiciones malas y muy malas en la calidad del aire con riesgo alto a la salud.

Derivado del incendio en Lomas de Atizapán, incluso las autoridades recomendaron a la población cubrir rendijas por donde pudiera ingresar el humo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas de entre 30 y 32 grados entre 14:00 y las 18:00 horas.