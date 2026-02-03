Entre el nerviosismo y el entusiasmo, estudiantes del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresaron a clases presenciales para el semestre 2026-2, luego de permanecer más de cuatro meses en línea por el asesinato de Jesús Israel de 16 años, perpetrado por Lex Ashton al interior del plantel.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que poco antes de las 07:00 horas, alumnas y alumnos comenzaron a concentrarse a las afueras del plantel con euforia y expectación por reencontrarse con sus amigos, convivir con sus nuevos compañeros, retomar sus actividades académicas y conocer la infraestructura de seguridad adoptada en el plantel.

Con gran ánimo, pasos apresurados y risas reconocibles, los jóvenes se mostraron emocionados por retomar la presencialidad, pues contaron que las clases en línea resultaron más pesadas por la cantidad de tareas y trabajos asignados por los profesores.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lee también Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán

Con respecto a la infraestructura de seguridad instalada en el plantel, reconocieron que ésta los hace sentir más seguros; sin embargo, sostuvieron que aún existen deficiencias que se deben reforzar, como desarrollar programas que atiendan la salud mental de la comunidad estudiantil.

Además, demandaron a las autoridades universitarias que den seguimiento a las nuevas medidas de seguridad adoptadas, que escuchen a los estudiantes y que no esperen a que suceda una tragedia como la suscitada el pasado septiembre.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Alumnos llaman a poner más atención en salud mental de estudiantes

Luna, estudiante de cuarto semestre, se dijo contenta por volver a las aulas, pero consideró que las autoridades “llegaron a una exageración en cuestión de seguridad, porque hay otros factores que no tienen que ver con detectores de metales o similares”.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lee también Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para inversión en infraestructura

En ese sentido, afirmó que el apoyo psicológico en el plantel era nulo y se tienen que desplegar programas de atención de la salud mental, “porque yo intenté pedir una cita a principios de segundo semestre y hasta la fecha no me han dicho nada”.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Por ello, llamó a las autoridades a poner más atención en la salud mental y necesidades de los estudiantes, así como en la capacitación del personal académico para realmente educar.

Continúa luto por Jesús Israel, asesinado en el plantel

Caleb, estudiante de cuarto semestre, contó que aún se siente triste por la muerte de su compañero Jesús Israel, “aunque ya lo asimilé, pero todavía ando en luto, porque fue muy duro”.

Lee también CCH Sur vuelve a clases presenciales, tras cuatro meses cerrado; habilita nuevas medidas de seguridad

En su primer día, externó que se encuentra a la expectativa del funcionamiento de la infraestructura y el personal de seguridad del plantel, “porque antes se hacían tontos y te daban mucha libertad”.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lilia, estudiante de segundo semestre, confesó que aunque se siente nerviosa, está más segura por la instalación de los controles de acceso, “pero deben estar más vigilados, porque cuando entré había muchas personas, pero sé que lo van a dejar de hacer”.

Ella va a esforzarse por recuperar la normalidad académica, pero admite que otras personas tienen miedo de regresar, tras el suceso, por lo que solicitó a las autoridades que “revisen a las personas y que no lo dejen, porque sé que hoy lo hicieron porque fue el primer día, pero lo van a dejar en uno o dos meses”.

Lee también Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Quejas contra profesores por clases en línea

Karely, estudiante de cuarto semestre, narró que se encuentra feliz, “porque en línea no me acoplaba nada. A los profesores les valía, nada más mandaban trabajo y algunos ni siquiera daban clases y no calificaban bien”.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Con las nuevas medidas de seguridad desplegadas, ella se dijo estar más segura dentro del plantel, “porque no tengo ese miedo de ir sola por los pasillos o caminar al baño”.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Ante el nuevo semestre, ella espera recuperar la normalidad académica, aprobar sus materias, salir del bachillerato en tres años y que las medidas de seguridad continúen, “porque la última vez implementaron pedir la credencial y solamente duró dos semanas”.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Lee también Luisa Alcalde defiende a Cuba como “patrimonio de la humanidad”, Alito la tacha de “comunista de caviar”

"No esperen a que pase una tragedia", exigen estudiantes a autoridades universitarias

María José, estudiante de cuarto semestre, relató que estaba emocionada por el retorno a las aulas, “porque ya extrañaba venir. Es diferente la modalidad en línea y no me acostumbré porque las tareas eran demasiadas y los profesores nos cargaban”.

Para ella, con las nuevas medidas de seguridad los estudiantes y académicos se encuentran más seguros al interior del plantel y confía en que éstas coadyuven para salvaguardar su integridad.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Aún hay detalles que se tienen que ver, se tienen que acoplar con el tiempo, pero todo cambio es para bien”, expresó.

Adicionalmente, pidió a las autoridades universitarias que “no esperen que pase una tragedia, como la que pasó hace unos meses, que desde el momento uno escuchen a los estudiantes y estén al pendiente de ellos”.

Regreso a clases al CCH Sur, tras cuatro meses de permanecer en clases en línea, tras el asesinato de un alumno en el plantel. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr