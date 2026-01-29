El Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur) ha anunciado que el próximo martes 3 de febrero su comunidad estudiantil regresará presencialmente a las aulas para iniciar el semestre 2026-2, a más de cuatro meses de que un alumno de nombre Jesús Israel, de 16 años, fuera asesinado en las instalaciones el pasado septiembre.

En un boletín publicado en sus canales oficiales, la Dirección del Plantel Sur informó que hay nuevas condiciones en infraestructura y seguridad, así como novedosos controles de acceso para garantizar la armonía a su planta docente y estudiantado.

Entre sus nuevas medidas de seguridad, también destacó la instalación de luminarias y conformación de las brigadas universitarias, entre otras acciones implementadas después de una serie de protestas y manifestaciones por el asesinato del joven alumno.

“Comenzaremos una nueva etapa con la oportunidad de fortalecernos como comunidad. Hemos enfrentado retos y el camino no ha sido sencillo”, subrayó el plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, manifestó que todos los integrantes de la comunidad son una pieza fundamental para crecer, avanzar y “transformar juntos la realidad”.

El pasado 22 de septiembre de 2025, la UNAM confirmó que por la tarde dos personas del CCH Sur fueron agredidas por un alumno, que posteriormente fue identificado como Lex Ashton, quien usó un arma blanca dentro de las instalaciones.

“Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma. Asimismo, personal universitario intervino para auxiliar a las personas agredidas y hacer las notificaciones correspondientes”, aseveró.

Sin embargo, el joven estudiante falleció y la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladado para su atención médica. A partir de ese momento y con objeto de iniciar investigaciones periciales, las clases se suspendieron hasta nuevo aviso.

