Más Información
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington
Organismos internacionales ofrecen apoyo para supervisar albergue del DIF de Oaxaca donde fallecieron 2 niñas haitianas; denuncian la existencia de otros siete casos
Siguen hospitalizados 25 elementos heridos en operativo contra "El Mencho"; uno de ellos está grave, informa Trevilla
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) emitió una alerta por una modalidad de estafa cometida a través de la oferta de servicios de mudanza en redes sociales.
La SSC informó que los delincuentes ofrecen los servicios de mudanza usando logotipos profesionales, fotos de camiones rotulados y publicaciones donde simulan tener experiencia y el respaldo de clientes.
Además, prometen mudanzas a precios bajos y una vez que las víctimas confían en ellos, exponen sus datos personales y patrimoniales.
El modus operandi, señalado por la Policía Cibernética, consiste en que los supuestos proveedores solicitan un depósito anticipado para apartar el servicio, enviando documentos y fotos falsas para generar confianza.
Posteriormente, no se presentan el día acordado o recogen los muebles y exigen pagos adicionales para entregarlos, desapareciendo y bloqueando a las víctimas.
Por lo anterior la Policía Cibernética emitió recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con supuestas empresas de mudanzas y otros servicios contratados a través de redes sociales:
- Confirma que la empresa cuente con domicilio físico y teléfono fijo verificable.
- Desconfía de cotizaciones significativamente inferiores al promedio del mercado.
- No realices depósitos ni transferencias a cuentas bancarias de terceros o no verificadas.
- No compartas datos sensibles como horarios de ausencia en el domicilio, listas de bienes valiosos o detalles de seguridad del hogar.
- Reporta perfiles sospechosos en la red social correspondiente.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]