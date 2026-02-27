La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) emitió una alerta por una modalidad de estafa cometida a través de la oferta de servicios de mudanza en redes sociales.

La SSC informó que los delincuentes ofrecen los servicios de mudanza usando logotipos profesionales, fotos de camiones rotulados y publicaciones donde simulan tener experiencia y el respaldo de clientes.

Además, prometen mudanzas a precios bajos y una vez que las víctimas confían en ellos, exponen sus datos personales y patrimoniales.

El modus operandi, señalado por la Policía Cibernética, consiste en que los supuestos proveedores solicitan un depósito anticipado para apartar el servicio, enviando documentos y fotos falsas para generar confianza.

Posteriormente, no se presentan el día acordado o recogen los muebles y exigen pagos adicionales para entregarlos, desapareciendo y bloqueando a las víctimas.

Por lo anterior la Policía Cibernética emitió recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con supuestas empresas de mudanzas y otros servicios contratados a través de redes sociales:

Confirma que la empresa cuente con domicilio físico y teléfono fijo verificable.

Desconfía de cotizaciones significativamente inferiores al promedio del mercado.

No realices depósitos ni transferencias a cuentas bancarias de terceros o no verificadas.

No compartas datos sensibles como horarios de ausencia en el domicilio, listas de bienes valiosos o detalles de seguridad del hogar.

Reporta perfiles sospechosos en la red social correspondiente.

