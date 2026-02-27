La jefa de Gobierno, Clara Brugada encabezó la inauguración de tres canchas de futbol nombradas “Pioneras del 71” en homenaje a las exjugadoras mexicanas del Mundial de ese año, en San Lucas Xochimanca, alcaldía Xochimilco, desde donde reiteró el objetivo de hacer que el Mundial de 2026 se viva también en los en los pueblos originarios de la Ciudad de México, y no sólo desde una pantalla.

“Éste es el Mundial de los derechos plenos, éste es el Mundial de los pueblos originarios, porque no queremos ser esa población que sólo ve el Mundial en una pantalla, sino que queremos vivir el Mundial jugando futbol en canchas nuevas; en canchas dignas a lo que merecen sus pueblos”, dijo.

"Queremos vivir el Mundial jugando futbol en canchas nuevas; en canchas dignas a lo que merecen sus pueblos”, dijo. Foto: Especial.

Estas canchas forman parte del compromiso que hizo la mandataria para construir y rehabilitar 500 canchas de futbol por toda la capital, algunas en conjunto con las 16 alcaldías.

Lee también: Publican en Gaceta Oficial de la CDMX ampliación del plazo de consulta pública para Plan General de Desarrollo

La mandataria encabezó la entrega de estas nuevas canchas en presencia de futbolistas mexicanas que participaron en el Mundial de 1971, como Elvira Aracén Sánchez y Martha Coronado, así como las jugadoras inglesas, Chris Lockwood y Trudy McCaffery.

La mandataria encabezó la entrega de estas nuevas canchas . Foto: Especial.

“¿Y qué mejor lugar para inaugurar unas hermosas canchas de futbol, que en un pueblo originario? Porque eso es lo que queremos. Queremos que el Mundial se viva aquí en San Lucas Xochimanca, y se viva con recursos que transforman la vida del pueblo, que aquí se viva, porque hoy tendrán a sus niñas, niños, jóvenes, adultos, adultas mayores, jugando en estas hermosas canchas, y así queremos que se viva el Mundial, a lo largo y ancho de la Ciudad de México”, señaló.

Brugada Molina adelantó que el próximo miércoles 4 de marzo, se dará el balonazo de salida al “Torneo de Mujeres Libres en el Futbol” en varias de las nuevas canchas que se han estado inaugurando en las últimas semanas.

En el evento también estuvo presente la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko.

Clara Brugada inaugura canchas “Pioneras del 71” en Xochimilco; “queremos vivir el Mundial jugando futbol en canchas nuevas”, dice. Foto: Especial.

Lee también: VIDEO Jóvenes caen de gradas durante foto de graduación en la IBERO; trasladan a alumnos al hospital

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr