La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, con motivo del de este viernes 27 de febrero, en el Estadio GNP, se desplegará un operativo de seguridad a partir de las 21 horas.

Se destinarán 231 policías que estarán apoyados con , 25 motopatrullas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, el cual efectuará sobrevuelos de vigilancia.

Por su parte, 660 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) recorrerán entradas, salidas, pasillos, zona de estacionamiento y de gradas del foro.

Foto: Instagram oficial.
En el dispositivo participarán seis binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, quienes realizarán revisiones a los asistentes.

Mientras que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán en apoyo a la movilidad de los automovilistas y peatones. Así como en el control del estacionamiento en las vías de acceso.

La SSC emitió las siguientes recomendaciones para el evento:

  • Usa ropa y calzado cómodo
  • Ubica las salidas o rutas de emergencia
  • Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad
  • Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes
  • Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión
  • No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes
  • En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar
  • Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano
  • Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada
  • Verifica que cuentes con todas tus pertenencias

