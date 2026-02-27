Más Información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, con motivo del concierto de Shakira de este viernes 27 de febrero, en el Estadio GNP, se desplegará un operativo de seguridad a partir de las 21 horas.
Se destinarán 231 policías que estarán apoyados con 43 vehículos oficiales, 25 motopatrullas, nueve grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, el cual efectuará sobrevuelos de vigilancia.
Por su parte, 660 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) recorrerán entradas, salidas, pasillos, zona de estacionamiento y de gradas del foro.
En el dispositivo participarán seis binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, quienes realizarán revisiones a los asistentes.
Mientras que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad en apoyo a la movilidad de los automovilistas y peatones. Así como en el control del estacionamiento en las vías de acceso.
La SSC emitió las siguientes recomendaciones para el evento:
- Usa ropa y calzado cómodo
- Ubica las salidas o rutas de emergencia
- Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad
- Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes
- Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión
- No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes
- En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar
- Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano
- Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada
- Verifica que cuentes con todas tus pertenencias
