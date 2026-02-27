Más Información

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

“El Mencho” contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

EU podría optar por "toma amistosa de Cuba”, dice Trump; persiste el bloqueo energético de Washington

Dos que se habrían hecho pasar por fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (), acusados de haber exigido dinero a un ciudadano para dejarlo pasar a su propiedad, en calles de la

De acuerdo con la SSC, policías en campo recibieron la alerta por parte de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, por una persona que solicitó el apoyo ya que dos hombres, que se identificaron como trabajadores de gobierno, le solicitaron dinero en efectivo para que pudiera ingresar a su inmueble en la calle República de Colombia, en la .

Los oficiales se trasladaron al lugar donde se encontraron con el denunciante, quien confirmó haber entregado 12 mil pesos a los dos sujetos, que se encontraban metros adelante.

Le encuentran doce mil pesos en efectivo a presuntos extorsionadores. Foto: Especial
Le encuentran doce mil pesos en efectivo a presuntos extorsionadores. Foto: Especial

Lee también

Los elementos de la SSC dieron alcance a los dos sospechosos y mediante una revisión les encontraron el dinero que el denunciante mencionó, así como un folder con un número de cuenta y una carpeta de investigación por el delito de despojo.

Los sujetos no acreditaron pertenecer a ninguna institución de gobierno, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]