Dos sujetos que se habrían hecho pasar por funcionarios fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), acusados de haber exigido dinero a un ciudadano para dejarlo pasar a su propiedad, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, policías en campo recibieron la alerta por parte de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, por una persona que solicitó el apoyo ya que dos hombres, que se identificaron como trabajadores de gobierno, le solicitaron dinero en efectivo para que pudiera ingresar a su inmueble en la calle República de Colombia, en la colonia Centro.

Los oficiales se trasladaron al lugar donde se encontraron con el denunciante, quien confirmó haber entregado 12 mil pesos a los dos sujetos, que se encontraban metros adelante.

Le encuentran doce mil pesos en efectivo a presuntos extorsionadores. Foto: Especial

Los elementos de la SSC dieron alcance a los dos sospechosos y mediante una revisión les encontraron el dinero que el denunciante mencionó, así como un folder con un número de cuenta y una carpeta de investigación por el delito de despojo.

Los sujetos no acreditaron pertenecer a ninguna institución de gobierno, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

