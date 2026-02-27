Más Información
Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia
EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"
Dos sujetos que se habrían hecho pasar por funcionarios fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), acusados de haber exigido dinero a un ciudadano para dejarlo pasar a su propiedad, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con la SSC, policías en campo recibieron la alerta por parte de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, por una persona que solicitó el apoyo ya que dos hombres, que se identificaron como trabajadores de gobierno, le solicitaron dinero en efectivo para que pudiera ingresar a su inmueble en la calle República de Colombia, en la colonia Centro.
Los oficiales se trasladaron al lugar donde se encontraron con el denunciante, quien confirmó haber entregado 12 mil pesos a los dos sujetos, que se encontraban metros adelante.
Lee también Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en dos alcaldías de CDMX; se prevén hasta 6 grados para este sábado
Los elementos de la SSC dieron alcance a los dos sospechosos y mediante una revisión les encontraron el dinero que el denunciante mencionó, así como un folder con un número de cuenta y una carpeta de investigación por el delito de despojo.
Los sujetos no acreditaron pertenecer a ninguna institución de gobierno, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.
Alcaldía Cuauhtémoc anuncia recuperación de ciclovía tras reencarpetamiento de calle en Santa María la Ribera; trabajos inician esta noche
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]