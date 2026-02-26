Más Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () cumplió el sueño de Santiago, un adolescente de 14 años de edad, que quería volar en helicóptero por la ciudad.

La acción fue realizada a través de la organización ", informó la SSC.

Elementos de la SSC llevan a menor enfermo a sobrevolar la CDMX en helicóptero. Foto: Especial.

El menor, quien padece una enfermedad crítica, deseaba ver la Ciudad de México desde un helicóptero en sobrevuelo, por lo que policías lo invitaron a realizar el viaje.

Santiago fue recibido en las instalaciones del Agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina, ubicadas a un costado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Elementos de la SSC llevan a menor enfermo a sobrevolar la CDMX en helicóptero. Foto: Especial.

La SSC comunicó que Santiago estuvo nervioso en un principio, pero tras subir a la aeronave .

El adolescente voló por varias zonas de la capital y al aterrizar tenía una sonrisa por haber cumplido su sueño, dijo la SSC.

