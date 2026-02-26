Más Información
El Cártel del Milenio, la cuna de “El Mencho” para ascender en el mundo criminal; así rompió con el Cártel de Sinaloa para crear el CJNG
Excandidato de Verde y PT amenaza e insulta a Loret; “a mí me gustan los corridos de capos, qué pedo”, le dice
Fuerzas Armadas de EU derriban dron de la patrulla fronteriza en Texas con láser; cierran espacio aéreo
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) cumplió el sueño de Santiago, un adolescente de 14 años de edad, que quería volar en helicóptero por la ciudad.
La acción fue realizada a través de la organización "Ambulancia de los Deseos México”, informó la SSC.
El menor, quien padece una enfermedad crítica, deseaba ver la Ciudad de México desde un helicóptero en sobrevuelo, por lo que policías lo invitaron a realizar el viaje.
Lee también: Alberca Olímpica, lista para albergar Copa Mundial de Clavados: Luis Mendoza; "se encuentra en óptimas condiciones", dice
Santiago fue recibido en las instalaciones del Agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina, ubicadas a un costado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La SSC comunicó que Santiago estuvo nervioso en un principio, pero tras subir a la aeronave se llenó de emoción.
El adolescente voló por varias zonas de la capital y al aterrizar tenía una sonrisa por haber cumplido su sueño, dijo la SSC.
Lee también: Vehículo que transportaba peregrinos de Toluca choca con camión estacionado en Avenida Constituyentes; hay al menos 15 lesionados
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]