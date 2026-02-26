La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) cumplió el sueño de Santiago, un adolescente de 14 años de edad, que quería volar en helicóptero por la ciudad.

La acción fue realizada a través de la organización "Ambulancia de los Deseos México”, informó la SSC.

Elementos de la SSC llevan a menor enfermo a sobrevolar la CDMX en helicóptero. Foto: Especial.

El menor, quien padece una enfermedad crítica, deseaba ver la Ciudad de México desde un helicóptero en sobrevuelo, por lo que policías lo invitaron a realizar el viaje.

Lee también: Alberca Olímpica, lista para albergar Copa Mundial de Clavados: Luis Mendoza; "se encuentra en óptimas condiciones", dice

Santiago fue recibido en las instalaciones del Agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina, ubicadas a un costado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Elementos de la SSC llevan a menor enfermo a sobrevolar la CDMX en helicóptero. Foto: Especial.

La SSC comunicó que Santiago estuvo nervioso en un principio, pero tras subir a la aeronave se llenó de emoción.

El adolescente voló por varias zonas de la capital y al aterrizar tenía una sonrisa por haber cumplido su sueño, dijo la SSC.

Lee también: Vehículo que transportaba peregrinos de Toluca choca con camión estacionado en Avenida Constituyentes; hay al menos 15 lesionados

#BoletínSSC | #Cóndores | Para fomentar una sana convivencia entre la sociedad y la policía, a través de la Organización “Ambulancia de los Deseos México”, personal de la Dirección General de Servicios Aéreos #Cóndores de la #SSC de la Ciudad de México, convirtieron en realidad… pic.twitter.com/7MuKJZP6mb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 26, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr