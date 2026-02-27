Ante la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad a sus demandas, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), informó que no laborarán horas extras, además de que el martes 03 de marzo, los más de 13 mil trabajadores del Metro se manifestarán en “brazos caídos” en todas las áreas técnicas y operativas del Metro.

Lo anterior, señaló el sindicato que preside Fernando Espino Arévalo, debido a que no se ha tenido respuesta satisfactoria a las demandas de los trabajadores del Metro, como los recursos económicos para el mantenimiento de los trenes, vías, instalaciones fijas, equipos electrónicos y electromecánicos, además de la adquisición de refacciones y herramientas para garantizar la seguridad y eficiencia del Metro.

“Lo anterior como una medida de garantizar la seguridad de los 4 millones de usuarios que trasladamos a diario, además de la estricta defensa de nuestros derechos laborales”, señalaron.

Explicaron que el Consejo Nacional de delegados del SNTSTC determinó las siguientes acciones de lucha, como es la de no laborar tiempo extraordinario desde hoy 27 de febrero a partir de las 18:00 horas en todas las áreas de nuestro Centro de Trabajo, asimismo, el martes 03 de marzo, los más de 13 mil trabajadores del Metro se manifestarán “en brazos caídos en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo”.

Lee también: Clara Brugada inaugura canchas “Pioneras del 71” en Xochimilco; queremos vivir el Mundial jugando futbol en canchas nuevas, dice

El SNTSTC reiteró la inmediata intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada para que se asignen los recursos necesarios y se le dé prioridad a las necesidades técnicas y laborales que se han señalado oportunamente.

Fernando Espino Arévalo indicó que se ha tomado la determinación del Gobierno de la Ciudad de México de utilizar un presupuesto muy significativo para llevar a cabo obras de carácter estético y cosmético en diferentes estaciones del Metro de Línea 2, que son innecesarias.

Además, aseguró que el SNTSTC se opone a la aplicación de outsourcing en la ejecución de los trabajos en dicha Línea 2, toda vez que los Trabajadores del Metro los pueden realizar a menor costo y con mejor calidad, en beneficio de los obreros del STC en su mermada economía.

Finalmente, el líder del SNTSTC, manifestó su disposición a que conjuntamente, con el diálogo directo y efectivo, así como con respuestas concretas que permitan garantizar la operación segura y eficiente del Sistema de Transporte Colectivo.

Lee también: Vecinos de colonia Del Valle exigen conocer plan de manejo del árbol "Eugenio"; fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de CDMX en 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr