La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México llevó a cabo una clase masiva de educación sexual en el Monumento a la Revolución, enfocada en la salud sexual femenina.

La titular de la secretaría, Ana Francis López, destacó que el evento busca abrir la conversación sobre la sexualidad femenina y promover el cambio cultural.

En el evento se regalaron preservativos u juguetes sexuales. Foto: Hugo Salvador / El Universal

"Es parte fundamental del cambio cultural que estamos transitando poder hablar de la vida sexual, poder hablar de la salud sexual, poder preguntar, poder resolver nuestras dudas y poder reírnos a carcajadas también de los prejuicios que tenemos", mencionó López.

El evento abrió con la presentación de la standupera Ana Julia Yeye quien ofreció un show de comedia respecto a la sexualidad.

El evento abrió con la presentación de la standupera Ana Julia Yeye . Foto: Hugo Salvador / El Universal

Entre los participantes, la sexóloga Irene Moreno habló sobre el uso de métodos anticonceptivos, consentimiento y autoconocimiento en un show dinámico de comedia y Sexólogo Dann Molina con una conferencia sobre los mitos y tabúes.

La clase masiva forma parte de la serie de actividades "Tiempo de Mujeres" que ofrecerá la dependencia como parte de su programa para generar consciencia en el 8M.

Durante las conferencias, se regalaron preservativos y juguetes sexuales.

Secretaría de Cultura realiza clase de salud sexual femenina en Monumento a la Revolución; regalan preservativos. Foto: Hugo Salvador / El Universal

