Más Información

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Artículo 19 exige investigación y protección al comunicador Víctor Badillo; fue atacado en instalaciones de su medio en Nuevo León

Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves

Cuerpo de madre buscadora asesinada en Mazatlán tiene lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; participó en localización de cuerpo el jueves

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

VIDEO: Avión militar con miles de pesos en efectivo se accidenta en Bolivia; policía dispersa con gas lacrimógeno rapiña

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

La llevó a cabo una clase masiva de educación sexual en el Monumento a la Revolución, enfocada en la salud sexual femenina.

La titular de la secretaría, , destacó que el evento busca abrir la conversación sobre la sexualidad femenina y promover el cambio cultural.

En el evento se regalaron preservativos u juguetes sexuales. Foto: Hugo Salvador / El Universal
En el evento se regalaron preservativos u juguetes sexuales. Foto: Hugo Salvador / El Universal

"Es parte fundamental del cambio cultural que estamos transitando poder hablar de la vida sexual, poder hablar de la salud sexual, poder preguntar, poder resolver nuestras dudas y poder reírnos a carcajadas también de los prejuicios que tenemos", mencionó López.

Lee también:

El evento abrió con la presentación de la standupera Ana Julia Yeye quien ofreció un show de comedia respecto a la sexualidad.

El evento abrió con la presentación de la standupera Ana Julia Yeye . Foto: Hugo Salvador / El Universal
El evento abrió con la presentación de la standupera Ana Julia Yeye . Foto: Hugo Salvador / El Universal

Entre los participantes, la sexóloga Irene Moreno habló sobre el uso de métodos anticonceptivos, consentimiento y autoconocimiento en un show dinámico de comedia y con una conferencia sobre los mitos y tabúes.

La clase masiva forma parte de la serie de actividades "Tiempo de Mujeres" que ofrecerá la dependencia como parte de su programa para generar consciencia en el 8M.

Durante las conferencias, se regalaron preservativos y juguetes sexuales.

Lee también:

Secretaría de Cultura realiza clase de salud sexual femenina en Monumento a la Revolución; regalan preservativos. Foto: Hugo Salvador / El Universal
Secretaría de Cultura realiza clase de salud sexual femenina en Monumento a la Revolución; regalan preservativos. Foto: Hugo Salvador / El Universal

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]