En cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la documentación vinculada con el registro del PRD en la capital, donde Nora Arias se acredita como presidenta del partido.

“En la resolución expone que sede por válida e idónea la documentación presentada por Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, así como las sesiones analizadas y realizar el registro de las personas integrantes de los órganos internos del PRD CDMX, con base en lo razonado en la ejecutoria del Tribunal local”, indica en el documento.

De acuerdo con el registro que se realizó previamente Nora Arias fungirá como presidenta e Isidro Corro como vicepresidente.

Lee también ¡Prepárate! Así estará el clima el domingo 1 de marzo en CDMX durante el concierto de Shakira; autoridades emiten recomendaciones

También se aprobó que resulta procedente requerir al PRD CDMX que subsane en 30 días hábiles diversos reglamentos, además de que de conformidad con lo resuelto por el Tribunal local, “este Instituto Electoral hará entrega del financiamiento público que como prerrogativa de rango constitucional tiene derecho el PRD CDMX, una vez que la sentencia del Tribunal Electoral quede firme”.

Al respecto, el PRD capitalino destacó que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México sesionará y por unanimidad acatará la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, “reconociendo nuestros documentos, conforme a derecho e inscribiendo a los integrantes de los órganos de dirección del PRD CDMX, en el libro de registro de integrantes de los Órganos de Dirección de los Partidos Políticos en la Ciudad de México”, dijo.

“Quienes intentaron torcer las decisiones institucionales o actuar al margen de la ley, hoy recibieron un mensaje claro en democracia: Nadie está por encima de la Ley, ni de las resoluciones, ni de los “pactos en lo oscurito”, y mucho menos a favor de la Violencia Política en Razón de Género”.

El sol azteca en la capital recordó que el pasado martes, el exdiputado federal y local del PRD, Fernando Cuéllar Reyes, rindió protesta como representante del PRD Ciudad de México, ante el Consejo General del IECM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr