La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas para el domingo 1° de marzo de 2026 por el concierto de Shakira.

Para la tarde de ese día se prevén temperaturas máximas de entre 25 y 27 °C, que generará ambiente caluroso y despejado. Durante la noche, el ambiente será de fresco a templado, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 20 °C.

De acuerdo con el aviso especial, no se esperan condiciones para lluvia a lo largo del día; y las rachas máximas de viento pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para los asistentes al concierto:

Usa bloqueador solar.

solar. Bebe abundantes líquidos .

. Evita comer en la vía pública , ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

, ya que los alimentos se descomponen rápidamente. Viste ropa ligera de colores claros ; utiliza gafas de sol , sombrero y/o gorra .

de ; utiliza , sombrero y/o . Presta atención a las personas de tu entorno , especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.

a las , especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores. Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.

