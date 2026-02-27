Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas para el domingo de 2026 por el concierto de .

Para la tarde de ese día se prevén de entre 25 y 27 °C, que generará ambiente caluroso y despejado. Durante la noche, el ambiente será de fresco a templado, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 20 °C.

De acuerdo con el aviso especial, no se esperan condiciones para lluvia a lo largo del día; y las rachas máximas de viento pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para los asistentes al concierto:

  • Usa bloqueador solar.
  • Bebe abundantes líquidos.
  • Evita comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
  • Viste ropa ligera de colores claros; utiliza gafas de sol, sombrero y/o gorra.
  • Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a los bebés, infantes y adultos mayores.
  • Respeta las indicaciones de las autoridades, mantente cerca de tus acompañantes y porta identificación con datos de contacto.
