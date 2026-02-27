El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) anunció el estallamiento de huelga para este 1 de marzo de 2026, tras exigir un aumento salarial para sus trabajadores y el resarcimiento de violaciones cometidas a su Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.

“Les convocamos a organizarse y a establecer acuerdos en cada uno de sus planteles y sede para llevar a cabo el estallamiento a huelga al primer minuto del día 1° de marzo del presente año”, detalló el SUTUACM en un comunicado publicado este jueves 26 de febrero.

Ante el estallamiento de huelga, la Rectoría emitió un comunicado este viernes 27 de febrero, en el que afirmó que el proceso de revisión salarial se ha desarrollado “en diálogo permanente, con transparencia y procurando una negociación bilateral responsable”.

Afirmó que desde el inicio de las mesas de negociación, la administración ha buscado activamente la construcción de acuerdos con la representación sindical de las trabajadoras y los trabajadores, presentando y mejorando progresivamente sus propuestas salariales: del 2%, al 2.2%, posteriormente al 3% y actualmente al 3.7%, como muestra clara de apertura y voluntad de consenso.

Asimismo, señaló que desde el 1° de enero de 2026 se aplicó un incremento del 13% derivado del ajuste al salario mínimo nacional, impactando directamente en los niveles que se encontraban en ese rango salarial.

Respecto al emplazamiento a huelga por señalamientos relacionados con el Contrato Colectivo de Trabajo, la Rectoría detalló que el 25 de febrero se firmaron “de manera bilateral 20 acuerdos conciliatorios, en un esfuerzo conjunto de diálogo y entendimiento respetuoso entre la representación de la administración y la del SUTUACM”.

Asimismo, la Rectoría presentó este viernes una nueva propuesta de tres puntos adicionales a consideración, con el objetivo de continuar avanzando en la ruta de los acuerdos.

