La jefa de Gobierno, Clara Brugada, develó el busto de Cuauhtémoc, en el marco de la ceremonia de honores fúnebres por el 501 aniversario luctuoso del último tlatoani mexica.
En su mensaje señaló que recordar este hecho es un acto de memoria histórica y de reafirmación de identidad para la ciudad y el país, y devela su busto en calles del Centro Histórico.
Durante el acto solemne, realizado a un costado del Templo Mayor, destacó que la escultura develada guarda un mensaje profundo: “aunque pasen los siglos, aquí seguirá resonando el canto de nuestro pueblo”, y afirmó que su figura representa “la resistencia de un pueblo en su hora más oscura y la dignidad de una civilización que nunca traicionó su origen”.
Acompañada por representantes del Gobierno de México, de pueblos originarios e integrantes de su gabinete, Brugada Molina destacó que el sitio donde se realizó la ceremonia no sólo es un espacio arqueológico, sino un territorio simbólico que concentra la memoria ancestral.
Señaló que se trata de “tierra sagrada donde confluyen los rumbos del universo, donde habita la memoria y donde el canto guarda la verdad”, aludiendo a la tradición oral indígena como fuente viva de identidad colectiva.
También resaltó que la capital del país es hoy una metrópoli global, pero también “un territorio ancestral, lugar de encuentro de grandes civilizaciones”, y afirmó que el reconocimiento histórico fortalece la conciencia social contemporánea.
