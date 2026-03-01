Más Información
El Monumento a la Revolución se convierte en un punto de encuentro para los fans de Shakira, quienes comienzan a llegar para disfrutar del concierto gratuito en el Zócalo capitalino.
Mariana, María y Rodolfo, amigos y seguidores de Shakira, llegaron desde temprano al Monumento a la Revolución con pelucas moradas para asegurar un buen lugar y disfrutar del concierto. "Estamos super contentos", expresaron emocionados, mientras se preparaban para cantar junto a Shakira.
La expectativa es alta y el ambiente es festivo, los fans, vestidos con camisetas y accesorios de la cantante, se reúnen para compartir su pasión por la música de Shakira y disfrutar de una noche inolvidable en el corazón de la ciudad.
Danna Paola Ortiz de 10 años relató que insistió a su madre toda la mañana para que la llevarán al concierto de Shakira, por lo que es un sueño para ella verla.
"Es lo que más quería, lo deseaba con todo mi corazón" dijo.
