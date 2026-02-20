A través de un video difundido en sus redes sociales, la cantante colombiana Shakira anunció este 20 de febrero que ofrecerá un concierto gratuito el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.

La intérprete de “Waka Waka” recordó que, 19 años después de su primera presentación en este emblemático escenario, volverá a encontrarse ante el público capitalino.

En 2007 reunió a más de 210 mil asistentes en el Zócalo, una de las concentraciones más multitudinarias de su carrera. Además, en 2025 ofreció 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira.

Con este anuncio, Shakira se suma a la lista de artistas nacionales e internacionales que se han presentado de manera gratuita en la principal plaza pública del país, espacio que en distintos momentos ha albergado conciertos masivos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

EL UNIVERSAL te presenta un recuento de artistas que previamente se han presentado gratuitamente reuniendo a cientos de miles de personas.

La Arrolladora Banda el Limón

Como parte de las festividades del Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2025, el grupo de regional mexicano, La Arrolladora Banda el Limón realizó una presentación que, aunque no se proporcionó un número exacto de asistentes, fue un evento muy concurrido, con miles de personas.

Tras el grito de la presidente Claudia Sheinbaum, la agrupación interpretó temas como "Traicionera", "Confesión" y "El final de nuestra historia".

La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo. Foto: Especial

Residente

René Pérez Joglar mejor conocido como "Residente", se presentó el 6 de septiembre de 2025 en el corazón de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México informó que 180 mil personas asistieron al concierto convirtiéndose en uno de los eventos con mayor convocatoria en este espacio.

El espectáculo se caracterizó por la interpretación de su repertorio musical acompañado de mensajes sociales y políticos.

René fue fundador y vocalista principal de Calle 13, comenzó su carrera solista en 2015 tras la disolución de la agrupación.

René Pérez Joglar mejor conocido como "Residente" se presentó el 6 de septiembre en el corazón de la capital. Foto: Gabriel Pano El Universal

Bomba Estéreo

Como parte de las actividades de la campaña 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género, el 30 de noviembre del 2024 la banda colombiana Bomba Estéreo reunió a 50 mil personas en el concierto de entrada libre.

Los intérpretes de To My Love realizaron lo que pareció una ceremonia para limpiar energías, con sahumerios y trajes fantásticos por parte de dos bailarines.

Se presentó está noche en la plancha del Zócalo capitalino, Bomba Estéreo. Foto: Francisco Rodríguez

Interpol

Con más de 160 mil asistentes y sin importar la lluvia, la banda neoyorquina de rock alternativo, Interpol abarrotó la plancha del Zócalo de la Ciudad de México el sábado 20 de abril del 2024.

Concierto de Interpol en el Zócalo de CDMX. Fotos: Abril Ángulo/ El Universal

Julieta Venegas

En el marco del festival "Tiempo de mujeres" el 16 de marzo del 2024, la intérprete de "Limón y Sal", Julieta Venegas reunió a más de 80 mil personas interpretando temas como: "La nostalgia", "Eres para mí" y "En tu orilla".

En el marco del festival "Tiempo de mujeres" el 16 de marzo del 2024 la intérprete de "Limón y Sal", Julieta Venegas reunió a más de 80 mil personas Foto: Archivo

Los Fabulosos Cadillacs

Rompiendo un récord de asistencia con 300 mil fans Los Fabulosos Cadillacs se presentaron gratuitamente en el Zócalo capitalino el 3 de junio del 2023.

Fabulosos Cadillacs fueron quienes más personas congregaron. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Rosalía

El 28 de abril del 2023 se presentó en la explanada del mismo emblemático escenario la cantante española Rosalía, reuniendo a 160 mil personas.

Rosalía Vila Tobella, conocida como la "motomami" ofreció temas como Chicken Teriyaki, Malamente, Vampiros, Beso, entre otros temas.

Grupo Firme

El 25 de septiembre de 2022 Grupo Firme logró convocar a 280 mil almas que se dieron cita en la Plaza de la Constitución para cantar todos sus éxitos.

El 25 de septiembre de 2022 Grupo Firme logró convocar a 280 mil almas Instagram Grupo Firme.

Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte tuvieron una presentación en el Zócalo de la CDMX el 15 de septiembre de 2022, donde reunieron 140 mil asistentes como parte de los festejos del 212 aniversario de la Independencia de México.

Los Tigres del Norte tuvieron una presentación en el Zócalo de la CDMX el 15 de septiembre de 2022 Foto: Valente Rosas

Caifanes

El 12 de noviembre del 2017 como parte de la Semana de la Juventud y como parte de la celebración de sus 30 años de carrera la banda de rock mexicano Caifanes se presentó en corazón de la ciudad, reuniendo a 120 mil personas.

Foto: Instagram oficial.

Paul McCarney

La leyenda británica Paul McCarney celebró en 2012 el Día de las Madres brindando un show donde asistieron 200 mil espectadores.

Durante el concierto hubo desde mariachi hasta frases en spanglish como "Thank you mamacitas", además de interpretar temas como “Hello”, “Goodbye”, “All my loving”, “Every night”, “Something”, “A day in the life”, entre otras.

La leyenda británica Paul McCarney celebró en 2012 el Día de las Madres brindando un show donde asistieron 200 mil espectadores. FOTO: Archivo AP

Paul McCartney. Foto: Archivo

Justin Bieber

Como parte de su gira 'Believe" en 2012 el cantante canadiense, Justin Bieber, se presentó el 11 de julio de 2012 ante 200 mil fans. Este evento fue un gran logro para el cantante que tan sólo tenía 17 años.

Vicente Fernández

El 14 de febrero de 2009 el "Charro de Huentitán" Vicente Fernández, celebró con 219 mil personas el Día del Amor y la Amistad.

Durante tres horas les cantó canciones como “Por tu maldito amor”, “Lástima que seas ajena”, “De un rancho a otro”, “Si nos dejan”, “Para siempre”, “Estos celos”, por mencionar algunas.

Foto: Ulises RUIZ / AFP, archivo

Manu Chao

En 2006 el artista franco español Manu Chao ofreció un gran concierto en esta plaza, donde logró atraer más de 180 mil personas.

FOTO: Archivo EL UNIVERSAL

Se espera que este primero de marzo la cantante de Barranquilla, Colombia, vuelva a marcar un hito en el Zócalo capitalino, incluso con la expectativa de superar la cifra alcanzada por la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, quienes actualmente ostentan uno de los registros de asistencia más altos en la Plaza de la Constitución.

