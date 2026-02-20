Más Información
Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma
Empresas piden indemnizaciones por los aranceles de Trump; reembolsos podrían ascender a 120 mil mdd según NYT
FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido
Pensiones doradas: el caso de José Ángel Gurría Treviño; inconsistencias en su jubilación fueron señaladas desde los años 90
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la Ciudad de México se han aplicado un millón 346 mil 578 dosis de vacunas contra el sarampión, desde agosto de 2025 hasta ayer jueves 19 de febrero 2026.
Al emitir un reporte de cómo va el proceso de vacunación, señaló que este jueves 19 de febrero se aplicaron 38 mil dosis.
“Desde el 8 de febrero, en que arrancamos formal y abiertamente la campaña, llevamos 425 mil 492 vacunas”, dijo. Indicó que la meta de vacunación es de 2 millones 40 mil dosis.
Lee también Clara Brugada anuncia nuevos centros de vacunación contra el sarampión con horario extendido; inician el sábado 21 de febrero
La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, señaló que hasta ahora, en la Ciudad de México se han registrado 308 casos confirmados de sarampión. De estos, 267 casos se presentaron en lo que va de este 2026. Además del total de casos, 41 son personas que viven en el Estado de México, pero que fueron diagnosticadas en la urbe.
“Hasta el momento se mantiene el deceso de un un niño de tres meses, que ocurrió el 30 de diciembre y que fue dictaminada post mortem, el 10 de febrero”, refirió.
Lee también SSC realiza operativo de revisión a vehículos de transporte de materiales peligrosos en alcaldía Álvaro Obregón; levantan 6 infracciones
Refirió que se está aplicando una dosis cero a los niños y niñas entre seis y 11 meses. Y los niños y las niñas que sólo tienen una dosis de vacuna, pueden vacunarse y ponerse la segunda hasta los 13 años.
Recordó que se exhorta a la población a vacunarse de los 13 a los 49 años.
Familiares y amigos de Brenda Aguilar protestan en caseta de cobro autopista México-Querétaro; denuncian desaparición de la joven
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]