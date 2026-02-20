La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la Ciudad de México se han aplicado un millón 346 mil 578 dosis de vacunas contra el sarampión, desde agosto de 2025 hasta ayer jueves 19 de febrero 2026.

Al emitir un reporte de cómo va el proceso de vacunación, señaló que este jueves 19 de febrero se aplicaron 38 mil dosis.

“Desde el 8 de febrero, en que arrancamos formal y abiertamente la campaña, llevamos 425 mil 492 vacunas”, dijo. Indicó que la meta de vacunación es de 2 millones 40 mil dosis.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, señaló que hasta ahora, en la Ciudad de México se han registrado 308 casos confirmados de sarampión. De estos, 267 casos se presentaron en lo que va de este 2026. Además del total de casos, 41 son personas que viven en el Estado de México, pero que fueron diagnosticadas en la urbe.

El Gobierno capitalino dio detalles sobre la aplicación de vacunas contra el sarampión. Foto: Cortesía.

“Hasta el momento se mantiene el deceso de un un niño de tres meses, que ocurrió el 30 de diciembre y que fue dictaminada post mortem, el 10 de febrero”, refirió.

Refirió que se está aplicando una dosis cero a los niños y niñas entre seis y 11 meses. Y los niños y las niñas que sólo tienen una dosis de vacuna, pueden vacunarse y ponerse la segunda hasta los 13 años.

Recordó que se exhorta a la población a vacunarse de los 13 a los 49 años.

