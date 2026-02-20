La cantante internacional Shakira se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo y el acceso será gratuito, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho”, indicó.

Enfatizó que el concierto no tiene costo para el Gobierno de la Ciudad de México.

“Como siempre, el acceso a este gran concierto será gratuito y tendremos pantallas gigantes a lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución”, enfatizó la mandataria al señalar que este evento es gracias al apoyo de grupo Modelo.

Mientras que Daniel Cochenzo, presidente del Grupo Modelo, refirió que este evento es un regalo, “junto con el Gobierno de la Ciudad de México, queremos invitar a todos al gran concierto de Shakira en el corazón de esta gran ciudad”.

“Shakira, bienvenida a la ciudad de México, a este histórico Zócalo, escenario de las transformaciones de México y de grandes eventos artísticos como el que tendremos contigo. Shakira, estamos aquí queriéndote”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

