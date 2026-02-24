La gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez (Morena) constató que la reconstrucción del Periférico Norte llega a un 52 por ciento, en tan solo seis semanas de iniciados los trabajos en los 108 kilómetros contemplados en el proyecto.

Los trabajos concluidos se localizan en el Tramo 1, carriles centrales, que atraviesan los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán; además forma parte de al programa "2026, El Año de las Obras en Edoméx".

Los responsables de la obra, expusieron a la gobernadora del Estado de México que en los trabajos de reconstrucción se emplean materiales de mayor capacidad de resistencia al tránsito pesado y al desgaste diario.

Expusieron que la nueva superficie tiene un espesor de 10 centímetros, lo que permitirá una vida útil de más de 10 años, lo que beneficiará a los más de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por esta importante vialidad.

Delfina Gómez Álvarez con trabajador de la reconstrucción del Periférico Norte. Foto: Especiales.

También mencionaron que no se ejecutan trabajos de manera superficial, porque la intervención consiste en el retiro completo del asfalto existente, así como la renivelación de rejillas, la renovación de la señalización vial y la modernización del alumbrado público.

A lo largo del recorrido que realizó la gobernadora Gómez Álvarez destacó que este avance de la obra es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno federal, las autoridades municipales y la contribución de la ciudadanía, lo que permitirá mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y fortalecer la seguridad vial en una de las vías más transitadas de la entidad.

Esta obra es ejecutada por el Gobierno del Estado de México a que ha destinado una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, y la apuesta es por una intervención duradera que garantice una década de servicio continuo y mejore la movilidad en la entidad.

