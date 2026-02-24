Atacan a balazos a Nora Alicia Biebritch Duarte, presidenta municipal de Bacanora, Sonora; su hijo perdió la vida en el ataque

La alcaldesa Nora Alicia Biebrich Duarte del municipio serrano de Bacanora sufrió un ataque armado, en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán, donde perdió la vida su hijo.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó el fallecimiento del joven, quien conducía el vehículo en el que viajaba junto a su madre.

Informó que no se trató de un atentado directo contra la edil.

Según las primeras investigaciones, dijo, el ataque se habría desencadenado tras una presunta disputa de tránsito cuando el automóvil intentó rebasar a otro vehículo ocupado por sujetos armados.

Lee también Violencia tras muerte de “El Mencho” habría causado pérdidas al comercio por hasta 2 mil mdp: Concanaco; respalda acciones del gobierno

Los disparos impactaron directamente al conductor, provocándole heridas mortales.

En tanto, la alcaldesa emanada del PT, resultó con lesiones menores luego de que el automóvil saliera del camino tras la agresión.

Las autoridades estatales han descartado, de manera preliminar, que se trate de un atentado dirigido contra la funcionaria municipal.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad mantienen un operativo en la zona para resguardar el área, recabar indicios y realizar los peritajes correspondientes.

La Fiscalía comunicó que continuará con las investigaciones para dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud de la alcaldesa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL