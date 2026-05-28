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Grupo HYCSA, empresa mexicana especializada en infraestructura y construcción, dio a conocer un nuevo proyecto en Panamá.
El proyecto consiste en la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana del Oeste, una de las vías logísticas y de conectividad más importantes de Panamá.
Desarrollado bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP), contempla una inversión estimada de mil 200 millones de dólares a lo largo de 20 años e incluye etapas de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento.
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La obra abarcará 192 kilómetros entre La Loma de Campana y Santiago de Veraguas.
La ejecución de este proyecto incorpora mejoras de seguridad vial, señalización, retornos estratégicos, estaciones de pesaje, sistemas de videovigilancia y modernización integral de la infraestructura carretera.
La empresa tiene operaciones activas en Panamá y Colombia, lo que refleja la capacidad de empresas mexicanas para competir y desarrollar proyectos de alto impacto bajo estándares internacionales de calidad, sostenibilidad y ejecución.
“Hoy la infraestructura se mide por la capacidad de generar desarrollo sostenible, conectar comunidades y crear valor de largo plazo para los países donde participamos.
“Este proyecto representa un paso muy importante para el talento mexicano que compite exitosamente a nivel internacional”, señaló Ramón Casanova, director general de Grupo HYCSA.
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“El nuevo proyecto en Panamá representa también una muestra de confianza en la capacidad técnica, operativa y financiera de las empresas mexicanas para liderar infraestructura estratégica fuera del país, en un momento donde América Latina enfrenta importantes retos de conectividad, resiliencia y desarrollo urbano”, apuntó.
La participación de empresas mexicanas en proyectos internacionales también refleja la evolución de la ingeniería nacional hacia modelos cada vez más sofisticados, sostenibles y alineados con estándares globales.
mcc
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