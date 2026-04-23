El arranque de 2026 muestra un mercado laboral formal con bajo dinamismo, en un entorno marcado por debilidad en la inversión y deterioro del tejido empresarial, de acuerdo con el área de estudios económicos de BBVA México.

La firma financiera explicó que en marzo el empleo afiliado al IMSS registró un crecimiento mensual desestacionalizado de apenas 0.04%, el más bajo para un mes similar desde 2010. En términos netos, se generaron 32 mil 930 puestos, mientras que en el acumulado del primer trimestre la creación de empleo sumó 207 mil 604 plazas, cifra 8.4% inferior a la registrada en el mismo periodo del año previo.

El crecimiento anual del empleo se ubicó en 1.2%, aunque al excluir a los trabajadores de plataformas digitales se reduce a 0.5%, lo que refleja una trayectoria subyacente más débil. Explicó que este comportamiento está vinculado al desempeño de la inversión, que se mantiene en terreno negativo.

Lee también Clientes de Banco Azteca podrán hacer depósitos y retiros en Oxxo; estará disponible en más de 24 mil puntos del país

Detalló que la formación bruta de capital fijo registró una caída anual de 2.2% en enero, mientras que la confianza empresarial se ha mantenido por debajo del umbral de 50 puntos durante 13 meses consecutivos, lo que indica cautela en las decisiones de inversión.

El reporte señala que la debilidad en la actividad económica ha incidido en el cierre de empresas, particularmente micro, pequeñas y medianas. Así, desde 2024, el número de patrones registrados ante el IMSS ha mostrado una tendencia descendente, con una caída promedio anual de 0.3%, que se profundizó a 2.5% en 2025.

En el primer trimestre de 2026, la contracción continuó con una reducción de 1.9% respecto al promedio del año anterior. En contraste, los empleadores en el sector informal han crecido, evidenciando una divergencia entre ambos segmentos.

Lee también UIF denuncia ante la FGR y bloquea cuentas de sujetos ligados a Cártel del Pacífico y Familia Michoacana; fueron sancionados por EU

Por tamaño de empresa, el deterioro es más visible en las unidades de menor escala. Desde diciembre de 2022 se ha registrado el cierre de 45 mil 279 microempresas y 3 mil 845 pequeñas empresas, lo que refleja un entorno adverso para la operación formal. El análisis indica que factores como el incremento sostenido del salario mínimo, en un contexto de baja productividad y débil demanda, podrían estar generando presiones adicionales sobre los costos laborales, especialmente en negocios con menor capacidad de absorción.

A nivel sectorial, detalló que la evolución del empleo muestra un comportamiento heterogéneo. La manufactura acumula 15 meses consecutivos con caídas anuales y una contracción de 2.1% en marzo, mientras que el comercio también registró retrocesos mensuales. El sector agropecuario mantiene una tendencia negativa prolongada. En contraste, los servicios reportaron un crecimiento mensual de 0.63% y anual de 1.9%, consolidándose como el principal soporte del empleo formal. La construcción mostró señales de recuperación mensual, aunque aún presenta cifras anuales negativas.

En el ámbito regional, el desempeño también es desigual. Las regiones del norte y Bajío presentan debilidad en la generación de empleo, mientras que la región metropolitana concentra los mayores crecimientos, con incrementos anuales de 4.9% en la Ciudad de México y 5.5% en el Estado de México. En contraste, el sur y sureste continúan con caídas significativas en varias entidades.

Lee también Inflación se desacelera a 4.53% en primera quincena de abril; jitomate y gasolina Premium mantienen los mayores aumentos

El análisis señala que, aunque los salarios reales mantienen cierto crecimiento, la masa salarial pierde impulso debido al bajo dinamismo del empleo.

"El mercado laboral formal enfrenta un entorno de crecimiento limitado al inicio de 2026, donde la resiliencia observada descansa más en la evolución de los salarios que en una expansión sostenida del empleo. La debilidad en la inversión, el deterioro del tejido empresarial formal y la heterogeneidad sectorial y regional continúan restringiendo la capacidad de generación de nuevos empleos formales", detalló.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc