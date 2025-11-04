La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 alterno, en el que proponen reasignar 437 mil millones de pesos, que representa 4.3% del presupuesto.

Dichos recursos provendrían de recortes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Poder Judicial, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab), al proyecto ferroviario de la presidenta Claudia Sheinbaum y a Segalmex.

Para reorientarlos al tratamiento de pacientes con cáncer, seguridad, apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, y a Salud, detalló el diputado Héctor Saúl Téllez, en conferencia de prensa, acompañado de sus compañeros de bancada.

Detalló que su bancada propone recortar 9 mil millones de pesos al Poder Judicial, y no los 15 mil millones de pesos propuestos por Morena, para dejar 6 mil millones de pesos para pagar las indemnizaciones de 6 mil trabajadores.

También planteó recortar 10 mil millones de pesos al Ipab; 26 mil 400 millones de pesos a la Sedena, de ésos, 15 mil 372 millones de pesos provendrían del Tren Maya; y 7 mil 832 millones de pesos a Segalmex.

Téllez Hernández refirió que se plantea recortar 46 mil 200 millones de pesos al proyecto ferroviario impulsado por el Ejecutivo, y dijo que no se trata de terminarlo, sino sólo de una pausa para atender las urgencias inmediatas.

Dijo que se propone reasignar 31 mil millones de pesos a los precios de garantía; 17 mil millones de pesos a mipymes; 50 mil millones de pesos a un fondo de salud, provenientes del aumento del IEPS a refrescos; y aumentar 15 mil millones de pesos a la Secretaría de Seguridad para que se fortalezca el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y reponga el Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), más 46 mil millones de pesos para la dependencia.

