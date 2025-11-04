El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, y prevén aprobarlo hoy en lo general, y la presentación de reservas en los siguientes días, para reasignar 17 mil millones de pesos, aproximadamente.

Al inicio, los diputados Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) y Yerico Abramo Masso (PRI) presentaron dos mociones suspensivas para que no se discutiera el dictamen del PEF 2026, pero fueron rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados.

Ayer, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, sin modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Sin embargo, en reservas presentadas por Morena se realizarán recortes al presupuesto del Poder Judicial, aproximadamente 15 mil millones de pesos; más de 4 mil millones de pesos al del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo al dictamen, y un monto aún no determinado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En días pasados, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, anunció que se realizarán los recortes a dichos entes por alrededor de 17 mil millones de pesos, y serán reasignados a educación, infraestructura, medio ambiente y cultura.

El PEF 2026 establece un Gasto Neto Total de 10 billones 193 mil millones de pesos para 2026, es decir, un incremento de 891 mil 667 millones de pesos más con respecto a este año.

El gasto programable tiene un incremento de 5% en términos reales y será de 7 billones 094 mil millones de pesos, orientado a la generación de bienes, servicios y obras públicas.

Y el gasto no programable, es decir, el integrado por el costo financiero de la deuda, las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, y el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), será de 3 billones 098 mil millones de pesos.

