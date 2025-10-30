Más Información

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, , aseguró que sí habrá cambios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (), y explicó que el predictamen que circula sin modificaciones, se debe a un protocolo, pues no se han terminado de cuadrar las reasignaciones.

En conferencia de prensa, detalló que por protocolo, se tuvo que circular el predictamen, toda vez que la Comisión de Presupuesto dictaminará el próximo lunes.

Puntualizó que el mismo lunes se presentarán las modificaciones, que prevén reasignaciones por alrededor de 16 mil millones de pesos en los rubros de educación, medio ambiente, infraestructura, y cultura.

"Responde a que no se ha terminado de hacer las reasignaciones, Si habrá reasignación en estos cuatro rubros", explicó.

