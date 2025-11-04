Más Información
Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de la Comisión Especial “Para Prevenir y Atender la Violencia Político-Criminal".
Después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se propuso dicha comisión solicite a las autoridades de seguridad pública a nivel federal y de las 32 entidades federativas, así como a Fiscalía General de República y sus homólogas a nivel local, información relativa a la estrategia implementada para prevenir y atender la violencia político-criminal.
La Comisión estará integrada por un senador o senadora de cada grupo parlamentario. En su integración se privilegiará la experiencia y la idoneidad de las y los Senadores en materia de seguridad pública y protección de derechos para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo.
Lee también Estudiantes y ciudadanos bloquean carreteras en Uruapan para exigir justicia por el alcalde asesinado
Asimismo, se propuso que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a informar a esta soberanía sobre los datos y estadísticas oficiales relativas a los homicidios y atentados perpetrados en contra de personas que desempeñen actividades públicas o políticas, desde el año 2018 hasta el mes de octubre de 2025.
El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a formular, implementar e informar a esta soberanía, sobre las estrategias y acciones de seguridad destinadas a proteger a personas que desempeñen actividades públicas o políticas, frente a la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado.
Además, se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como al Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales en materia electoral, a formular Protocolos de Seguridad para Candidatas y Candidatos a fin de garantizar la seguridad de las personas candidatas de cara a los procesos electorales próximos de 2026-2027.
Lee también Recuerdan a Carlos Manzo en Chiapas; convocan a más marchas "por el México que merecemos"
El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, a incluir en Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2026, un incremento presupuestal real destinado al fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales; así como destinar un incremento presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Claudia Sheinbaum se reúne con viuda de Carlos Manzo; Grecia Quiroz sale de Palacio Nacional sin dar declaraciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]