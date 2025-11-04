Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

La bancada de Movimiento Ciudadano en el presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la creación de la Comisión Especial “Para Prevenir y Atender la Violencia Político-Criminal".

Después del asesinato del alcalde de Uruapan, , se propuso dicha comisión solicite a las autoridades de pública a nivel federal y de las 32 entidades federativas, así como a Fiscalía General de República y sus homólogas a nivel local, información relativa a la estrategia implementada para prevenir y atender la violencia político-criminal.

La Comisión estará integrada por un senador o senadora de cada grupo parlamentario. En su integración se privilegiará la experiencia y la idoneidad de las y los Senadores en materia de seguridad pública y protección de derechos para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo.

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo (03/11/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Asimismo, se propuso que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a informar a esta soberanía sobre los datos y estadísticas oficiales relativas a los homicidios y atentados perpetrados en contra de personas que desempeñen actividades públicas o políticas, desde el año 2018 hasta el mes de octubre de 2025.

El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a formular, implementar e informar a esta soberanía, sobre las estrategias y acciones de seguridad destinadas a proteger a personas que desempeñen actividades públicas o políticas, frente a la violencia perpetrada por grupos del .

Además, se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como al Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales en materia electoral, a formular Protocolos de Seguridad para Candidatas y Candidatos a fin de garantizar la seguridad de las personas candidatas de cara a los procesos electorales próximos de 2026-2027.

El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados, a incluir en Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2026, un incremento presupuestal real destinado al fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales; así como destinar un incremento presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

