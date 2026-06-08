El Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" ha manifestado su desconcierto ante el cambio de nombre de la Casa del Poeta Ramón López Velarde por la de La Casa de las Palabras y que dejará de ser un espacio de encuentro dedicado a la poesía.

El pasado jueves 4 de junio, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, inauguró la Casa de las Palabras en el inmueble donde vivió y murió el poeta zacatecano autor de “La suave Patria”, y que durante 33 años fue la Casa del Poeta Ramón López Velarde. La funcionaria señaló que será el primer cabaret público de la Ciudad de México, como informó EL UNIVERSAL, lo que ha provocado la desaprobación y cuestionamientos de la comunidad poética y cultural.

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En un comunicado emitido esta mañana por María de Jesús Muñoz Reyes, directora general del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" y publicado en sus redes sociales oficiales, señala: “Desde mis raíces y como titular de la política cultural del estado, buscaremos establecer un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades correspondientes, a fin de analizar las alternativas que permitan que el nombre de Ramón López Velarde permanezca presente en ese recinto, tan vigente como sigue siendo su obra.”

La funcionaria afirma que el nombre del zacatecano representa una referencia fundamental para la literatura mexicana y para la vida cultural de nuestro país, por lo que consideran importante que los espacios vinculados a su memoria continúen reconociendo y proyectando su legado.

“Desde el Instituto Zacatecano de Cultura ‘Ramón López Velarde’ expresamos nuestro desconcierto ante las declaraciones publicadas el pasado 4 de junio en el diario El Universal, en las que autoridades culturales de la Ciudad de México informan que la Casa Ramón López Velarde, ubicada en la avenida Álvaro Obregón, cambiará su denominación por la de La Casa de las Palabras y que dejará de ser un espacio de encuentro dedicado a la poesía”, afirma.

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María de Jesús Muñoz Reyes dice confiar en que, mediante la colaboración institucional y el reconocimiento de la importancia histórica y cultural del poeta jerezano, será posible encontrar mecanismos que fortalezcan la preservación de su memoria y contribuyan a mantener vivo el legado de quien dio voz, con singular belleza, al espíritu de México.

Y reconoce que como zacatecanos, los honra y los compromete preservar, difundir y enaltecer la figura de Ramón López Velarde, cuya obra constituye uno de los legados literarios más importantes de México y de la identidad cultural.

“La vigencia de su palabra, la profundidad de su pensamiento y la universalidad de su poesía continúan inspirando a generaciones de lectores y creadores dentro y fuera de nuestro país”, dice la directora general del Instituto Zacatecano de Cultura, y agrega que por ello llaman a mantener su nombre en la Casa del Poeta y que se mantenga el espacio dedicado a la poesía.

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