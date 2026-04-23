Los clientes de Banco Azteca podrán realizar depósitos en efectivo a tarjetas de débito y pagos a tarjetas de crédito en tiendas Oxxo en todo el país, como parte de la ampliación de servicios financieros de la cadena.

De acuerdo con la cadena de tiendas propiedad de Fomento Económico Mexicano (Femsa), la habilitación entra en operación desde este 23 de abril y estará disponible en más de 24 mil puntos a nivel nacional, de acuerdo con información de la compañía.

Oxxo detalló que el servicio permitirá a los usuarios efectuar operaciones en efectivo en una red de tiendas con horarios extendidos, como alternativa a sucursales bancarias.

En tanto, explicó que las transacciones contemplan el cobro de una comisión por operación y estarán sujetas a restricciones, sin que se detallaran públicamente los montos máximos o condiciones específicas.

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Con esta integración, Oxxo amplía su portafolio de servicios financieros, que ya incluye pago de servicios, recepción de remesas y envíos de dinero.

La compañía señaló que el objetivo es facilitar operaciones cotidianas mediante puntos de atención cercanos, en un contexto donde la cobertura física y la disponibilidad de horarios siguen siendo factores relevantes para los usuarios de efectivo.

Oxxo crece como corresponsal bancario en México

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cadena de tiendas Oxxo es el principal corresponsal bancario en México, con más de 40% de participación en este segmento, apoyado en sus más de 24 mil sucursales y alianzas que tiene para ofrecer servicios financieros con 21 instituciones del sector.

De acuerdo con el informe Panorama anual de inclusión financiera 2025 de la CNBV, el número de corresponsales alcanzó 57 mil 624 al cierre de 2024, un aumento de 8% respecto al año previo.

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Un corresponsal bancario es un establecimiento comercial autorizado por una institución financiera para ofrecer servicios básicos en su nombre, sin ser una sucursal bancaria. A través de estos puntos, los usuarios pueden realizar operaciones como depósitos, retiros, pagos de servicios o consultas de saldo.

Este modelo, regulado por la CNBV, permite ampliar la cobertura del sistema financiero, especialmente en zonas donde no hay sucursales, utilizando la infraestructura y horarios de comercios ya establecidos.

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