Bosch, fabricante de autopartes, tecnología y servicios, cerró su ejercicio fiscal 2025 con ventas netas totales de 84 mil 500 millones de pesos en México, cifra que representa un crecimiento interanual de 10.6%.

La compañía destacó el inició de operaciones de nuevas plantas en Querétaro, donde fabrica tecnología para la industria, y en Monterrey, donde maquila refrigeradores.

“La estrategia de la empresa en los últimos años con inversiones y expansiones en México, nuestra reputación como una empresa con alta calidad en sus productos y servicios, y nuestro capital humano, nos han permitido un resultado positivo en 2025 a pesar de las fuertes presiones del mercado a nivel global”, declaró Alexander Firsching, presidente de Bosch México.

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La compañía comercializa todas sus divisiones de negocio en el país: soluciones de movilidad, tecnología industrial, bienes de consumo, y energía y tecnología para las edificaciones.

“Nuestros productos están orientados a beneficiar diferentes aspectos de la vida de las personas, desde hacerla más sencilla y emocionante con nuestros calentadores, electrodomésticos, herramientas, industria automatizada o software, hasta salvarla con nuestros dispositivos para la industria automotriz”, agregó Firsching.

Sobre las perspectivas para 2026, Firsching señaló que el comportamiento del primer trimestre los hace pensar que pueden mantener su meta de crecimiento.

No obstante, es probable que la incertidumbre global vinculada a factores geopolíticos y al conflicto en Medio Oriente sigan afectando a la inflación y la economía mundial.

Además, la presión sobre los precios y la competencia sigue siendo elevada.

En el primer trimestre, Bosch registró ventas similares al año anterior y sus ingresos aumentaron alrededor de 5%.

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Bosch prevé que la economía mundial registre un crecimiento moderado este año.

“La base de un crecimiento rentable es nuestra competitividad. Esto fortalece nuestra resiliencia y capacidad de inversión a futuro”, dijo Markus Forschner, miembro del Consejo de Administración y director financiero de Robert Bosch GmbH.

Como parte de una gestión financiera prudente, Bosch emitirá instrumentos como bonos y, por primera vez, publicará estados financieros consolidados intermedios y un informe de gestión semestral.

“Esto mejora nuestro acceso a los mercados de capital complementando nuestra sólida capacidad de financiamiento propio”, añadió Forschner.

Al 31 de diciembre, Bosch empleó alrededor de 18 mil personas en el país y cuenta con 16 instalaciones: 11 de manufactura, incluyendo siete plantas de tecnología para la industria automotriz, una de electrodomésticos, una de tecnología industrial, una de herramientas eléctricas, una de aire acondicionado, y un centro de desarrollo de software. Además de oficinas corporativas y centro logístico.

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