Luego de darse a conocer el nombramiento de Edgardo del Rincón como nuevo director general de Banamex, a partir del 1 de mayo del año en curso dejará su cargo como CEO de Banbajío, el cual desempeñaba desde hace 7 años.

Banbajío indicó que, a partir de esa misma fecha, Iván Lomelí León asumirá como director general.

Según la firma financiera, el relevo forma parte de los ajustes en la alta dirección del banco, luego de la salida de Del Rincón, a quien BanBajío atribuyó un periodo de liderazgo caracterizado por la conducción estratégica de la institución.

Lee también Pese a incertidumbre, empresarios regionales están listos para invertir, afirman expertos; ven potencial en más financiamiento a Pymes

¿Quién es Iván Lomelí León?

Lomelí León forma parte de BanBajío desde 2022 y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector bancario. Dentro de la institución, se desempeñó como director ejecutivo de Banca Empresarial en la zona metropolitana, con el objetivo de fortalecer la presencia del banco en la Ciudad de México y su zona conurbada. Posteriormente, desde enero de este año, amplió su responsabilidad a las regiones norte y sur del país .

De acuerdo con el documento, el nuevo director general es licenciado en Administración de Empresas, Banca y Servicios Financieros por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con estudios de MBA por la European University en Amberes, Bélgica.

BanBajío mantiene enfoque en financiamiento empresarial

BanBajío señaló que el cambio en la dirección general se da en un contexto en el que la institución mantiene su enfoque en el financiamiento empresarial, particularmente en segmentos como agronegocios y pequeñas y medianas empresas, así como en una operación basada en disciplina financiera y gestión prudente del riesgo.

Lee también Cinco bancos cierran instalaciones por violencia en México; muerte de "El Mencho" genera efecto dominó

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de febrero, BanBajio se ubicó como el noveno banco más grande que opera en México medido por activos, con un total de 384 mil 661 millones de pesos, con una participación de mercado de 2.44 por ciento.

Según los datos del regulador, al cierre del primer bimestre del año, acumuló ganancias por mil 296 millones de pesos, y contaba con una cartera de crédito vigente por 278 mil 761 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv