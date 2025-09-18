En días recientes se presentó una nueva herramienta de ciberseguridad y control financiero en las aplicaciones bancarias de México. Se trata del nuevo MTU, cuya activación será obligatoria para realizar transacciones.

Si aún no sabes cómo funciona, no te preocupes. En Techbit te decimos para qué sirve y cómo activarlo en tu celular.

El MTU busca cuidar el uso de las cuentas bancarias en el celular. Foto: Unsplash

Leer también Cuál empleo será reemplazado por la IA, según Sam Altman

¿Qué es el MTU y para qué sirve?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite de saldo crediticio que cada usuario puede definir para hacer transferencias, pagos SPEI, CoDi, Dimo, etcétera.

Adulting, consultoría financiera, explica que esta especie de "restricción" busca fortalecer la seguridad de las transferencias electrónicas y prevenir fraudes.

Así que toma en cuenta que el MTU debe ser activado por los usuarios desde la app bancaria y la fecha límite para realizar esto es el 30 de septiembre.

Mientras que a partir del 1 de octubre, BBVA, Santander y otras instituciones bancarias comenzarán la activación de esta herramienta en las cuentas de sus clientes.

¡Ojo! Si no se hace la configuración antes del 1 de enero de 2026, el banco definirá el límite de saldo crediticio basado en el historial de los usuarios.

Y en caso de que no estén de acuerdo con el monto impuesto, el titular de la cuenta deberá cambiar el MTU desde su aplicación bancaria o mediante una llamada al banco.

Según la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este nuevo esquema de ciberseguridad bancario no aplicará en cuentas de Nivel 1, entre las que se incluyen las digitales básicas.

Establecer el MTU desde una aplicación bancaria es un proceso sencillo. Foto: Pexels

¿Cómo activar el MTU en tu aplicación bancaria?

Activar el MTU desde una app bancaria es sencillo; por lo general, son los mismos pasos sin importar cuál sea el banco del usuario. A continuación, te lo explicamos paso a paso:

Abre tu app bancaria y dirígete al menú.

Selecciona "Configuración".

Entra en "Límites de operaciones", “Operaciones” o la opción similar de tu banco.

En la pantalla se mostrarán intervalos para establecer el límite de transferencias. Por ejemplo, "Límite por operación", "Límite diario" o "Límite mensual”.

Después, selecciona el límite que más te convenga.

Presiona en “Guardar” o “Aceptar”, dependiendo de tu app.

Finalmente, tu banco enviará un código a tu celular asociado para verificar que la configuración la activaste tú y no otra persona.

Recuerda configurar el MTU según tus necesidades para que no tengas que modificarlo cada que vayas a realizar una transferencia .

Por otra parte, es importante mencionar que si no lo activas antes de enero de 2026, el banco ya no te permitirá realizar transferencias de cantidades superiores a los 12 mil pesos. ¡Toma tus precauciones!

Leer también Anuncian Meta Ray-Ban Display, primeros lentes IA con pantalla HD

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters