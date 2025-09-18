El impacto que ha tenido la inteligencia artificial (IA) en diferentes sectores de la vida humana ha abierto muchos debates. Uno de ellos relacionado con el empleo.

Muchos especialistas argumentan que la IA podría reemplazar diferentes trabajos que son funcionales en nuestro día a día, mientras que otros ven un mejor panorama e incluso consideran que la IA solo será una herramienta de apoyo para realizar de una mejor manera las labores diarias.

Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT ha reavivado este debate debido a sus recientes declaraciones en una entrevista con Tucker Carlson. En esta ha dado a conocer cuál podría ser uno de los primeros trabajos en ser reemplazados por la inteligencia artificial.

Cuál empleo será reemplazado por la IA, según Sam Altman. Imagen: Unsplash

Este empleo podría ser reemplazado por la IA, según Altman

Aunque Sam Altman considera que la inteligencia artificial representa un herramienta útil para la gente pues con ella se vuelven "mucho más productivos, creativos y descubren nueva ciencia", también puede implicar un desplazamiento para ciertos empleos.

Ante la pregunta de "¿Qué trabajos se perderán por la IA?", hecha por Carlson, Altman responde que es imposible predecir lo que ocurrirá en el futuro, sin embargo, por el momento puede decir que soporte al cliente podría ser uno de los trabajos reemplazados por esta tecnología.

"Estoy seguro que soporte al cliente por teléfono o computadora. Esas personas perderán su trabajo y una IA lo hará mejor", afirma Altman.

A esta predicción, también agrega el de los programadores: "Un trabajo del que me siento menos seguro sobre su futuro, es el de los programadores de computadoras. Lo que significa ser un programador de computadoras hoy es muy diferente de lo que significaba hace dos años", apunta.

De acuerdo con Altman, 50% de los trabajos cambian significativamente cada 75 años en promedio, por lo que espera que en un futuro algunos empleos sean diferentes a como los conocemos ahora e incluso habrá categorías de trabajo totalmente nuevas.

¿Qué trabajos sobrevivirán a la IA?

Sam Altman también dio a conocer cuál sería el trabajo que podría sobrevivir a la inteligencia artificial.

"Un trabajo que estoy seguro de que no se verá tan afectado es el de las enfermeras. Creo que la gente quiere la conexión humana profunda con una persona y no importa qué tan bueno sea el consejo de la IA o el robot", apunta.

En este sentido, el especialista afirma que los trabajos que requieren una profunda conexión humana, mostrarán una mayor resistencia frente a la automatización.

