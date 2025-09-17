WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en México y en gran parte del mundo. Con más de 2 mil millones de usuarios, su alcance ha cambiado la forma en que nos comunicamos, pero no todos saben aprovechar al máximo las funciones que la plataforma esconde en sus menús.

Por ello, en Tech Bit te compartimos 10 trucos poco conocidos de WhatsApp que pueden ayudarte a tener mayor control, privacidad y hasta ahorrar tiempo.

10 trucos de WhatsApp que quizá no conocías Imagen: Unsplash

Trucos de WhatsApp que debes poner en práctica

1. Fijar chats importantes

Puedes mantener hasta tres conversaciones siempre visibles en la parte superior de la app. Solo mantén presionado el chat y selecciona el ícono de “pin”.

2. Marcar mensajes como no leídos

¿Necesitas responder después? Mantén presionado el chat y elige “Marcar como no leído”. Así, el punto verde funcionará como recordatorio.

3. Enviar mensajes sin escribir

Si usas asistente de voz (Siri o Google Assistant), basta con decir “envía un WhatsApp a…” y dictar el mensaje.

4. Revisar qué ocupa memoria

En WhatsApp puedes ver qué chats ocupan más espacio y eliminar archivos pesados. Para ello, debes ingresar a "Configuración", después "Almacenamiento y datos" y finalmente "Administrar almacenamiento".

5. Mensajes temporales

Activa esta opción en un chat para que los mensajes desaparezcan después de 24 horas, 7 días o 90 días. Para ello, abre un chat y toca el nombre del contacto o del grupo y selecciona "Mensajes temporales". Ahí podrás elegir cuántas horas o días quieres que duren los mensajes.

10 trucos de WhatsApp que quizá no conocías. Imagen: Unsplash

6. Usar WhatsApp en dos teléfonos

Con la función multidispositivo ya es posible abrir tu cuenta en otro celular además de la computadora. Solo debes abrir la opción de "Vincular dispositivo" y escanear el QR para que tu cuenta se abra en el segundo dispositivo.

7. Silenciar llamadas desconocidas

¿No conoces de dónde te están llamado? Entonces ingresa a "Configuración", después "Privacidad". A partir de ahí puedes silenciar automáticamente llamadas de números que no tienes guardados.

8. Enviar fotos sin perder calidad

Al compartir imágenes, selecciona "Documento" en lugar de "Galería". Así la foto conserva su resolución original. Por otro lado, si necesitas enviarlo desde la Galería, entonces da clic en la opción de "HD" para que la imagen conserve su calidad.

9. Leer mensajes sin aparecer en línea

Desactiva “Confirmaciones de lectura” para proteger tu privacidad. Para ello, ingresa a "Configuración" y después "Privacidad", y usa el widget de notificaciones para leer mensajes sin abrir la app.

10. Crear encuestas en chats

Desde el menú de adjuntar (clip) puedes generar encuestas rápidas para grupos y conversaciones individuales, con ello puede ser más fácil ponerte de acuerdo con tus amigos.

