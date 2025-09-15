Amazon ha dado a conocer cuándo se llevará a cabo su evento anual de hardware. Este 30 de septiembre del 2025 se llevará a cabo en Nueva York su evento en donde tradicionalmente lanza su nueva serie de productos como los altavoces Echo, Fire TV, Kindle y más dispositivos.

A través de una imagen distribuyeron su invitación con cuatro diferentes imágenes en las que pueden darnos un guiño de los productos que podrían lanzar a finales de mes.

En Tech Bit tendremos la información completa una vez que hagan sus lanzamientos. Sin embargo, adelantaremos algunas hipótesis de lo que podrían lanzar en otoño de acuerdo con la invitación distribuida por la compañía.

¿Qué presentará Amazon en otoño?

La invitación de Amazon sugiere que uno de los productos que lanzará será una Kindle, que podría tratarse de la versión Scribe a color ya que muestra las palabras "trazos de pluma" en una Kindle a color.

Este Kindle con pantalla a color parece que podría llegar con funciones de escritura algo inédito hasta ahora en lo dispositivos de Amazon.

Amazon anuncia su evento de hardware; ¿qué lanzará? Imagen: Amazon

Por otro lado, también es probable que lancen nuevos dispositivos Echo, pues en la imagen también se ve la característica luz azul de Alexa. De acuerdo con Andy Jassy, la compañía lanzaría un nuevo y atractivo hardware este otoño y el cual podría ser desarrollado por Panos Panay.

Por el momento no se sabe si la inteligencia artificial será parte de los nuevos productos lanzados por Amazon aunque después de la polémica por Alexa Plus, puede que retrasen las actualizaciones en esta área.

¿Dónde ver las actualizaciones de Amazon?

En Tech Bit tendremos los anuncios que haga la firma durante el 30 de septiembre. Por el momento no han dado a conocer si se hará un evento en vivo, pero en caso de que sí podría ser en el canal oficial de YouTube en donde suelen hacer la presentación en vivo de sus productos.

