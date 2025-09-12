Este 2025 marca un hito especial para uno de los personajes más icónicos de los videojuegos: Mario Bros celebra 40 años de aventuras, saltos y rescates heroicos.

Para conmemorar este aniversario, te enseñaremos cómo transformar tu WhatsApp con un divertido “modo Mario Bros”, que cambiará por completo la apariencia de la aplicación y le dará un toque nostálgico inspirado en el mundo del plomero más famoso del Reino Champiñón.

Antes de comenzar, es importante mencionar que este “modo Mario Bros” no es una función oficial de WhatsApp. Se trata de un método creativo para personalizar la app, y aunque no hay soporte oficial, sigue siendo seguro si utilizas aplicaciones confiables para la edición de íconos, fondos y teclados.

Paso a paso: ¿cómo activar el modo Mario Bros en WhatsApp? Foto: Captura de pantalla

Así puedes activar el modo "Mario Bros" en WhatsApp

Es importante aclarar que WhatsApp no cuenta con un modo oficial llamado “Mario Bros”, sin embargo, existe un método para transformar la app y darle un estilo totalmente inspirado en el plomero.

Antes, debes saber que WhatsApp no aconseja ni respalda el uso de apps no oficiales, ya que no cuentan con los protocolos de seguridad de la plataforma de mensajería.

Si aún así deseas activar el “modo Mario Bros”, sigue estos pasos:

Ícono de WhatsApp

Descarga en tu celular la app Nova Launcher y tres imágenes relacionadas con Mario Bros (pueden ser Mario, Luigi o elementos como monedas y bloques).

y tres imágenes relacionadas con (pueden ser Mario, Luigi o elementos como monedas y bloques). Asegúrate de que las imágenes tengan diferentes tamaños: una cuadrada, una vertical y una horizontal.

Ingresa a Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp . Presiónalo hasta que aparezca un menú, selecciona “editar”, oprime nuevamente el logo y luego “fotos”.

. Presiónalo hasta que aparezca un menú, selecciona “editar”, oprime nuevamente el logo y luego “fotos”. Selecciona la imagen cuadrada de Mario Bros y ajusta el tamaño si deseas. Pulsa “listo” y verás cómo el tradicional ícono de WhatsApp cambia por la imagen de Mario.

Fondo de pantalla de WhatsApp

Abre WhatsApp y selecciona los tres puntos en la parte superior derecha.

y selecciona los tres puntos en la parte superior derecha. Pulsa en “Ajustes”, luego “Chats” y finalmente “Fondo de pantalla”.

Presiona “Cambiar” y luego “Mis fotos”, seleccionando la imagen vertical de Mario Bros .

. Ajusta la imagen a tu gusto y pulsa “Establecer fondo de pantalla”.

Paso a paso: ¿cómo activar el modo Mario Bros en WhatsApp? Imagen: Unsplash

Teclado de WhatsApp

Ingresa a cualquier chat y toca el espacio en blanco para abrir el teclado.

Selecciona el ícono del engranaje, luego “Tema” y después “Mis temas”.

Escoge la imagen horizontal de Mario Bros, ajusta el tamaño y modifica el brillo si lo deseas. Pulsa “Listo” y tu teclado lucirá completamente personalizado.

Con estos pasos, tu WhatsApp estará listo para celebrar los 40 años de Mario Bros con un estilo único y divertido. ¡Que comience la aventura en cada chat!

¿Adiós, Nova Launcher?

Todo indica que Nova Launcher, la herramienta favorita de los usuarios de Android para personalizar su teléfono, vive sus últimas horas.

Kevin Barry, fundador y desarrollador original de esta app, anunció esta semana su salida de la compañía Branch, por lo cual Nova dejaría de recibir actualizaciones y, eventualmente, se volverá obsoleta.

Al momento, no hay una postura de la propietaria de la aplicación, pero las esperanzas se reducen si consideramos que el año pasado Branch despidió a buena parte de sus desarrolladores.

Así que aprovecha para celebrar a Mario y, de paso, para agradecer a Nova Launcher la infinidad de opciones de customización que nos facilitó durante estos años.

