Aunque actualmente WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial para comunicarse, no todos desean que cualquier persona pueda ver detalles personales como su foto de perfil.

Y es que actualmente la privacidad en la app de mensajería instantánea se ha convertido en una de las principales preocupaciones de millones de usuarios.

Afortunadamente, la plataforma ofrece funciones que te permiten decidir quién puede acceder a esta información y quién no. En Tech Bit te mostramos cómo ocultar tu foto de perfil en WhatsApp a desconocidos para que tu imagen esté protegida.

Cómo ocultar tu foto de perfil en WhatsApp a desconocidos Imagen: Unsplash

Leer también Cómo contratar el plan de internet CFE por 95 pesos al mes

Paso a paso: cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a desconocidos

Para que ocultes tu foto de perfil a usuarios que aún no tienes agregados en tu lista de contactos, deberás seguir estos pasos:

Ingresa a WhatsApp. Da clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha. Selecciona "Ajustes" en el menú. Elige la opción de "Privacidad". Da clic en "Foto de perfil" y ahí aparecerán varias opciones: "Todos", "Mis contactos", "Mis contactos, excepto..." y "Nadie". Da clic en "Mis contactos". De forma automática tu foto de perfil solo se mostrará a los contactos que tienes guardados en tu lista. Si una persona te escribe por primera vez y no la tienes guardada, no podrá ver tu foto de perfil.

Cómo ocultar tu foto de perfil en WhatsApp a desconocidos. Imagen: captura de pantalla

También tienes la opción de elegir a qué contactos le ocultas tu foto de perfil. Para ello debes seguir los pasos anteriores, solo que cuando elijas a quién le ocultarás tu foto de perfil debes dar clic en "Mis contactos, excepto...".

Aparecerá tu lista de contactos, de ahí elige a quiénes le puedes ocultar tus foto de perfil. Esto puede ayudar si quieres evitar que ciertas personas puedan ver la foto que tienes en tu perfil de WhatsApp.

Leer también Así es como UAQ y UNAM unirán fuerzas contra ciberataques

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters