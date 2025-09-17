Como seguramente ya te diste cuenta, miles de personas alrededor del mundo ya tienen una fotografía con su artista favorito. Esto gracias al poder de la inteligencia artificial (IA).

Gemini, la IA de Google, ha hecho posible que los internautas tengan una interacción con su artista, personaje literario o personaje animado favorito. Sin embargo, también ha abierto otras posibilidades: tener una foto polaroid con un familiar fallecido.

Crear recuerdos digitales con seres queridos que ya no están es una práctica que está ganando terreno y con herramientas como Gemini, ahora es posible recrear una fotografía al estilo polaroid que integre a un familiar fallecido, combinando nostalgia con tecnología.

Cómo crear una polaroid con un familiar fallecido en Gemini. Imagen: especial

En Tech Bit te daremos a conocer el paso a paso que debes seguir para lograr obtener una fotografía con tu familiar fallecido.

Paso a paso: cómo crear una polaroid con un familiar fallecido

Este tipo de fotografías pueden obtenerse de manera gratuita a través de Gemini, la IA de Google.

Para poder realizar fotos estilo polaroid con algún familiar fallecido solo necesitas una foto tuya (o de la persona que quieres que salga en la foto) más una foto de tu ser querido que ya no está. Además de la app de Gemini en tu celular.

Una vez que tengas listos estos requisitos, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Abre la app de Gemini o busca la herramienta desde el navegador. Selecciona las fotografías que deseas usar, estas deben tener el rostro de las personas de manera clara y con buena iluminación para que la herramienta realice la magia. Evita que las fotos se vean borrosas pues puede provocar que el ejercicio no salga. Redacta tu prompt. Nosotros te recomendamos que utilices este: "Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto ni una propiedad explícita. Debe estar ligeramente desenfocada y tener una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas tres personas con cortinas blancas. Con ellas abrazándome". Además, te recomendamos que utilices la versión en inglés del prompt pues después de varios ejercicios hemos notado que Gemini brinda mejores resultados. El prompt en inglés es el siguiente: "Take a photo taken with a Polaroid camera. The photo should look like an ordinary photograph, without an explicit subject or property. The photo should have a slight blur and a consistent light source, like a flash from a dark room, scattered throughout the photo. Don't change the face. Change the background behind those three people with white curtains. With them hugging me". Recuerda que al prompt puedes agregarle o quitarle elementos para obtener mejores resultados. Una vez que esté listo el prompt da "enviar" y listo, la IA comenzará a hacer la magia. En pocos segundos tendrás la foto con tu familiar fallecido, la cual puedes descargar y compartir en redes si así lo deseas.

Cómo crear una polaroid con un familiar fallecido en Gemini. Imagen: captura de pantalla

Esta gran innovación llegó con la implementación de"Nano Banana"al nuevo modelo de Gemini 2.5 Flash Image, una tecnología que permite generar y editar imágenes a partir de instrucciones en lenguaje natural.

¿Realizar esto puede perjudicar mi seguridad en línea?

Al compartir fotografías u otros archivos con una inteligencia artificial, esa información pasa a formar parte de una base de datos que la plataforma utiliza para almacenar, clasificar y procesar contenido. Dichos datos suelen emplearse en el entrenamiento de algoritmos y modelos de IA, lo que también los vuelve vulnerables a riesgos de ciberseguridad.

Entre las consecuencias más comunes están el uso indebido de imágenes, la suplantación de identidad o la creación de deepfakes, es decir, la manipulación de tu rostro o cuerpo en escenarios inapropiados. Para reducir estas amenazas y proteger tu privacidad, conviene revisar cuidadosamente las políticas de la plataforma y evitar subir fotografías sensibles o comprometedoras.

