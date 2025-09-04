Google ha dado un paso importante en materia de inteligencia artificial y ha lanzado Nano Banana, un modelo de edición y generación de imágenes de Google Gemini que promete competir contra otros modelos como Grok, Copilot y ChatGPT.

Con esta herramienta puedes editar imágenes con retoques, cambiar escenarios, modificar vestuarios y fusionar fotos o bien, generar imágenes desde cero a partir de un prompt.

En Tech Bit no podíamos esperar a usar esta herramienta de IA y compararla con los resultados que pueden llegar a ofrecer otros modelos. Si quieres saber cuál inteligencia artificial logró mejores resultados, te contamos.

¿Cuál modelo de IA genera mejores imágenes?

Para poner a prueba los modelos Nano Banana, Grok, Copilot y ChatGPT, decidimos crear un prompt o instrucción lo más descriptiva posible sobre la imagen que deseábamos conseguir.

Obviamente teníamos que aprovechar las bondades de la IA para conseguir juntar a dos celebridades imposible de ver juntas. Nuestro primero ejercicio incluyó a Michael Jackson y Juan Gabriel.

El prompt que hicimos fue el siguiente:

"Una fotografía realista de alta calidad de Michael Jackson y Juan Gabriel juntos. Uno junto al otro en un escenario. Michael Jackson lleva su clásico sombrero fedora negro, guante blanco con lentejuelas, chaqueta negra con detalles plateados y zapatos negros brillantes. Juan Gabriel, con un elegante y colorido traje de mariachi con detalles bordados, sonríe con calidez. Sostienen micrófonos como si estuvieran a punto de cantar a dúo, con brillantes luces de escenario y un público entusiasta de fondo. La foto debe lucir como si fuera de los 90: colores naturales, iluminación cinematográfica y estilo ultrarrealista".

Dicho prompt se le escribió a cada una de las IA pero en una versión en inglés pues resulta más cómodo para las inteligencia artificiales brindar resultados en este idioma, según señalan expertos y las compañías creadoras.

Los resultados fueron estos:

Vale la pena destacar que todas las inteligencia artificial usadas fueron en su versión gratuita y en el modelo más actual con el que cuenta.

Grok confundió la instrucción y parece que colocó a Michael Jackson en el traje de mariachi y el segundo personaje no tiene parecido físico con Juan Gabriel. Nano Banana solo logró doblar a Michael Jackson y el segundo personaje no tiene ningún parecido con Juan Gabriel y solo parece un artista con una fisonomía de mexicano. Finalmente, aunque Copilot lo intento, las características del rostro no son parecidas e incluso se llegan a deformar un poco.

Para este primer ejercicio el veredicto es que ChatGPT ofreció un mejor resultado pues tanto lo físico como las descripciones hechas logró conseguirlas de una manera favorable.

Como una forma de tener un resultado más completo, decidimos hacer un segundo ejercicio en donde utilizamos a Shakira y la Princesa Diana. Para este caso, el prompt fue:

"Una fotografía hiperrealista de alta calidad de la princesa Diana y Shakira juntas. La princesa Diana luce un elegante vestido clásico en tonos pastel con perlas, que irradia gracia y calidez. Shakira luce un atuendo moderno y elegante, con el pelo rubio ondulado, sonriendo con naturalidad. Están sentadas juntas en un sofá en una habitación acogedora y tenuemente iluminada, como si compartieran una conversación amistosa. La imagen debe parecer espontánea, como una fotografía de los 90 que fusione a la perfección ambas figuras, con tonos de piel naturales, iluminación cinematográfica y una atmósfera atemporal".

Los resultados fueron:

Aunque en este caso las IA lograron seguir de forma adecuada la instrucción, no todas lograron los resultados esperados. Grok, por ejemplo, decidió vestir a ambos personajes con vestidos clásicos, además Shakira no se parece físicamente a la artista.

Por su parte, ChatGPT y Copilot consiguieron mejores resultados aunque en el aspecto físico los tres tuvieron ciertas fallas ya que no del todo se parecen a las celebridades solicitadas.

En este caso, el resultado que brindó Nano Banana fue el mejor ya que los rasgos físicos son bastante parecidos a los de las celebridades y cumplió con las descripciones que le brindamos.

