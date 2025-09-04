Seguramente tienes alguna escena de Netflix que no puedes dejar de ver y la repites varias veces cada vez que entras a la plataforma. Aunque puede que te cueste encontrar el minuto exacto en donde comienza la escena.
Afortunadamente, Netflix cuenta con una función que, sin duda, te ayudará a encontrar fácilmente esos momentos que son especiales para ti. Además, podrás compartirlos en tus redes sociales para que tus amigos y familiares también puedan disfrutarlos.
En Tech Bit te decimos qué pasos debes seguir para guardar tus clips favoritos de series y películas de Netflix.
Paso a paso: cómo guardar tus clips de series y películas de Netflix
Netflix cuenta con una función llamada "Momentos", la cual se ha actualizado para brindarle al usuario una mejor experiencia. Con ella podrás capturar y revivir las escenas más memorables de tus series y película favoritas.
Se puede ocupar a través del celular o tableta. Para comenzar a usarla tendrás que seguir estos pasos:
- Ingresa a tu serie o película favorita. Presiona el botón "Clip" o "Recortar" durante la escena que te guste.
- Ajusta en la barra de personalización el inicio y final de tu clip. Puede ser tan largo o corto como quieras, siempre y cuando no pase de los dos minutos.
- Una vez guardado, tendrás que ir a la pestaña de "Mi Netflix", en donde encontrarás todas las escenas guardadas.
- También puedes compartir este "Momento" en redes sociales como Instagram, en donde se publicará la imagen y al dar clic los dirigirá a la plataforma de Netflix para ver el clip.
Esta función se dio a conocer el año pasado, sin embargo, actualmente la herramienta está mucho más completa y los usuarios han guardado y compartido miles de clips, según Netflix. Además, dieron a conocer que el clip más popular hasta ahora es "Soda Pop" de la película animada Kpop Hunters.
