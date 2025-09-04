Seguramente tienes alguna escena de Netflix que no puedes dejar de ver y la repites varias veces cada vez que entras a la plataforma. Aunque puede que te cueste encontrar el minuto exacto en donde comienza la escena.

Afortunadamente, Netflix cuenta con una función que, sin duda, te ayudará a encontrar fácilmente esos momentos que son especiales para ti. Además, podrás compartirlos en tus redes sociales para que tus amigos y familiares también puedan disfrutarlos.

En Tech Bit te decimos qué pasos debes seguir para guardar tus clips favoritos de series y películas de Netflix.

Netflix: Cómo guardar clips de tus series y películas favoritas. Imagen: Netflix

Leer también Paso a paso: cómo convertir audios a texto en WhatsApp

Paso a paso: cómo guardar tus clips de series y películas de Netflix

Netflix cuenta con una función llamada "Momentos", la cual se ha actualizado para brindarle al usuario una mejor experiencia. Con ella podrás capturar y revivir las escenas más memorables de tus series y película favoritas.

Se puede ocupar a través del celular o tableta. Para comenzar a usarla tendrás que seguir estos pasos:

Ingresa a tu serie o película favorita. Presiona el botón " Clip " o "Recortar" durante la escena que te guste.

" o "Recortar" durante la escena que te guste. Ajusta en la barra de personalización el inicio y final de tu clip . Puede ser tan largo o corto como quieras, siempre y cuando no pase de los dos minutos.

. Puede ser tan largo o corto como quieras, siempre y cuando no pase de los dos minutos. Una vez guardado, tendrás que ir a la pestaña de "Mi Netflix ", en donde encontrarás todas las escenas guardadas.

", en donde encontrarás todas las escenas guardadas. También puedes compartir este "Momento" en redes sociales como Instagram, en donde se publicará la imagen y al dar clic los dirigirá a la plataforma de Netflix para ver el clip.

Netflix: Cómo guardar clips de tus series y películas favoritas. Imagen: Unsplash

Esta función se dio a conocer el año pasado, sin embargo, actualmente la herramienta está mucho más completa y los usuarios han guardado y compartido miles de clips, según Netflix. Además, dieron a conocer que el clip más popular hasta ahora es "Soda Pop" de la película animada Kpop Hunters.

Leer también Anuncian acceso gratuito a Gemini Pro para universitarios en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters