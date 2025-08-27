Más Información

Tenoch Huerta habla sobre su relación con Vanessa Kirby en Avengers: Doomsday; así fue trabajar en el set

Tenoch Huerta habla sobre su relación con Vanessa Kirby en Avengers: Doomsday; así fue trabajar en el set

¿Dónde está Jezzini?; ususarios de TikTok reportan ausencia del influencer en redes

¿Dónde está Jezzini?; ususarios de TikTok reportan ausencia del influencer en redes

El mensaje que le mandó Ismael "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en pleno programa; video se viraliza en redes

El mensaje que le mandó Ismael "El Mayo" Zambada a Paco Stanley en pleno programa; video se viraliza en redes

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

¿Quién es Jessica Chastain?; la actriz de Hollywood que elogió a Sheinbaum

¿Quién es Jessica Chastain?; la actriz de Hollywood que elogió a Sheinbaum

Como ya habíamos reportado anteriormente en, el Plan básico que ofrece Netflix quedará eliminado, esto con el fin de promover los otros planes con los que cuenta la plataforma.

Y aunque no se sabía con exactitud cuándo sería eliminado, la plataforma de streaming comenzó a enviar correos para notificar a los usuarios la eliminación de este plan en México.

Con ello, el plan más económico que ofrecerá será el estándar con anuncios que tiene un costo de 119 pesos al mes.

Netflix: ¿cuándo eliminará el plan básico en México? Imagen: Unsplash
Netflix: ¿cuándo eliminará el plan básico en México? Imagen: Unsplash

Leer también

¿Cuándo se eliminará el plan básico de Netflix?

En el correo enviado por Netflix, la plataforma anunció los siguientes cambios que tendrá: "Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios".

Y agrega: "Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre". Con ello se confirma que a partir de octubre dejará de existir el Plan básico.

Además, en el correo resalta que los usuarios ahorrarán hasta un 25% al mes con el nuevo plan y obtendrán varios beneficios como video en Full HD (1080p), contenido en dos dispositivos y solo algunas pausas publicitarias. Asimismo, los anuncios estarán personalizados según tu fecha de nacimiento y no aparecerán en los perfiles para niños.

Netflix: ¿cuándo eliminará el plan básico en México? Imagen: Unsplash
Netflix: ¿cuándo eliminará el plan básico en México? Imagen: Unsplash

Pero, en dado caso de que no quieras este plan, Netflix ofrece otros dos tipos de planes:

Estándar

  • Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite
  • Puedes ver contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez
  • Reproducción en 1080p (Full HD)
  • Puedes descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez
  • Opción para agregar 1 miembro extra que no viva contigo

Tiene un costo de 249 pesos mensuales.

Premium

  • Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite
  • Puedes ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez
  • Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR
  • Puedes descargar contenido en 6 dispositivos compatibles a la vez
  • Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo
  • Audio espacial de Netflix

Tiene un costo de 329 pesos mensuales.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses