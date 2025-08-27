Como ya habíamos reportado anteriormente en Tech Bit, el Plan básico que ofrece Netflix quedará eliminado, esto con el fin de promover los otros planes con los que cuenta la plataforma.

Y aunque no se sabía con exactitud cuándo sería eliminado, la plataforma de streaming comenzó a enviar correos para notificar a los usuarios la eliminación de este plan en México.

Con ello, el plan más económico que ofrecerá Netflix será el estándar con anuncios que tiene un costo de 119 pesos al mes.

Netflix: ¿cuándo eliminará el plan básico en México? Imagen: Unsplash

¿Cuándo se eliminará el plan básico de Netflix?

En el correo enviado por Netflix, la plataforma anunció los siguientes cambios que tendrá: "Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios".

Y agrega: "Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre". Con ello se confirma que a partir de octubre dejará de existir el Plan básico.

Además, en el correo resalta que los usuarios ahorrarán hasta un 25% al mes con el nuevo plan y obtendrán varios beneficios como video en Full HD (1080p), contenido en dos dispositivos y solo algunas pausas publicitarias. Asimismo, los anuncios estarán personalizados según tu fecha de nacimiento y no aparecerán en los perfiles para niños.

Pero, en dado caso de que no quieras este plan, Netflix ofrece otros dos tipos de planes:

Estándar

Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite

Puedes ver contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez

Reproducción en 1080p (Full HD)

Puedes descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez

Opción para agregar 1 miembro extra que no viva contigo

Tiene un costo de 249 pesos mensuales.

Premium

Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite

Puedes ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez

Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR

Puedes descargar contenido en 6 dispositivos compatibles a la vez

Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo

Audio espacial de Netflix

Tiene un costo de 329 pesos mensuales.

