Mañana, 17 de septiembre inicia el Meta Connect 2025, uno de los eventos más importantes de la firma liderada por Mark Zuckerberg y que promete redefinir el futuro de la inteligencia artificial (IA) y la realidad aumentada.

El evento durará hasta el 18 de septiembre, aunque el primer día es cuando suelen hacer su lanzamiento de productos y soluciones que marcarán las próximas tendencias.

Por el momento, Meta no ha dado a conocer qué presentarán durante los siguientes días, sin embargo, ya hay algunos rumores sobre lo que se puede esperar durante el Meta Connect 2025.

¿Qué se lanzará durante el Meta Connect 2025?

Uno de los anuncios que se esperan durante el Meta Connect 2025 es el lanzamiento de unas nuevas gafas inteligentes que estarán supuestamente potenciadas con inteligencia artificial, lo cual permitirá que la interacción entre el usuario y el entorno digital sea más fluido.

Además, se espera que lancen funciones de IA para el día a día con experiencias personalizadas y la automatización de muchas actividades en diferentes sectores.

Meta Connect 2025: ¿qué esperar del evento? Imagen: especial

El Metaverso también es una de tecnologías por las que aún apuestan y Meta espera lazar novedades al respecto para negocios como tiendas virtuales y showrooms interactivos. Para ello, diferentes marcas se incluirán en este proyecto para conectar con más clientes de mejor manera.

Por otro lado, la educación y el desarrollo personal también serán dos ámbitos que se verán beneficiados con el metaverso.

¿Dónde ver el Meta Connect 2025?

Para ver el Meta Connect 2025, tendrás que ingresar al sitio web oficial de Meta: meta.com/connect/ o bien, puedes seguir la transmisión en vivo que se realizará a través de Facebook en la cuenta de @MetaforDevelopers o en Meta Horizon.

