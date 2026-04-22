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Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un programa integral de mantenimiento de inmuebles y equipos biomédicos en sus instalaciones de salud, con una inversión histórica de mil 612 millones de pesos.
Las últimas semanas y meses las quejas por la calidad del servicio que ofrece Pemex en sus unidades médicas han incrementado ante la falta de medicinas, equipo e incluso médicos.
Programa nacional busca mejorar servicios médicos hasta 2026
La intervención se desplegará a nivel nacional y concluirá en diciembre de 2026. El programa arrancó con la adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo e incluye a las 60 unidades médicas del sistema de salud de Pemex.
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Entre las principales acciones destacan:
- Mantenimiento de equipos biomédicos
- Renovación y rehabilitación de inmuebles
- Modernización eléctrica
- Sustitución de luminarias, calderas y sistemas de enfriamiento
- Impermeabilización de instalaciones
- Adecuaciones funcionales en espacios médicos
El objetivo es elevar la calidad de los servicios de salud para los derechohabientes.
Distribución de la inversión en equipos y mantenimiento
Del total de la inversión, Pemex destina 537 millones de pesos para la adquisición de 126 equipos electromecánicos, indispensables para garantizar el funcionamiento continuo de hospitales y clínicas, así como 445 millones de pesos para mantenimiento correctivo mayor de 523 equipos electromecánicos, como:
- Plantas de emergencia
- Sistemas hidroneumáticos
- Calderas
- Sistemas contra incendio
Estas acciones buscan garantizar la operación continua de hospitales y reducir riesgos.
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Refuerzo al equipo médico y movilidad interna
En el ámbito clínico, se contempla una inversión de:
- 250 millones de pesos para mantenimiento de 4 mil 373 equipos biomédicos
- 219 millones de pesos (entre mayo y diciembre) para: Rehabilitación de 34 elevadores y sustitución de 8 equipos.
Esto permitirá mejorar la movilidad interna y agilizar la atención a pacientes.
Mejoras inmediatas en clínicas y farmacias
Además, se invertirán 161 millones de pesos en materiales para mantenimiento mayor y acciones inmediatas como:
- Pintura
- Impermeabilización
- Instalaciones eléctricas
- Mejora de espacios médicos
Este programa incluye también acciones inmediatas como:
- La adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo en la Ciudad de México
- La modernización de farmacias en Ciudad Mendoza Veracruz, San Martín Texmelucan en Puebla y Ciudad Camargo en Chihuahua
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Lo anterior permitirá mejorar la atención directa a las y los derechohabientes desde los primeros meses de ejecución.
Con esta inversión, Pemex avanza en la transformación de su sistema de salud, fortalece su infraestructura, moderniza su equipamiento y garantiza atención médica digna, segura y eficiente para las y los trabajadores petroleros y sus derechohabientes.
desa/rmlgv
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