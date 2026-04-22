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Petróleos Mexicanos () inició un programa integral de mantenimiento de inmuebles y equipos biomédicos en sus instalaciones de salud, con una inversión histórica de mil 612 millones de pesos.

Las últimas semanas y meses las quejas por la calidad del servicio que ofrece Pemex en sus han incrementado ante la falta de medicinas, equipo e incluso médicos.

Programa nacional busca mejorar servicios médicos hasta 2026

La intervención se desplegará a nivel nacional y concluirá en diciembre de 2026. El programa arrancó con la adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo e incluye a las 60 unidades médicas del sistema de salud de Pemex.

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Entre las principales acciones destacan:

  • Mantenimiento de equipos biomédicos
  • Renovación y rehabilitación de inmuebles
  • Modernización eléctrica
  • Sustitución de luminarias, calderas y sistemas de enfriamiento
  • Impermeabilización de instalaciones
  • Adecuaciones funcionales en espacios médicos

El objetivo es elevar la calidad de los para los derechohabientes.

Distribución de la inversión en equipos y mantenimiento

Del total de la inversión, Pemex destina 537 millones de pesos para la adquisición de 126 equipos electromecánicos, indispensables para garantizar el funcionamiento continuo de hospitales y clínicas, así como 445 millones de pesos para mantenimiento correctivo mayor de 523 equipos electromecánicos, como:

  • Plantas de emergencia
  • Sistemas hidroneumáticos
  • Calderas
  • Sistemas contra incendio

Estas acciones buscan garantizar la operación continua de hospitales y reducir riesgos.

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Refuerzo al equipo médico y movilidad interna

En el ámbito clínico, se contempla una inversión de:

  • 250 millones de pesos para mantenimiento de 4 mil 373 equipos biomédicos
  • 219 millones de pesos (entre mayo y diciembre) para: Rehabilitación de 34 elevadores y sustitución de 8 equipos.

Esto permitirá mejorar la movilidad interna y agilizar la atención a pacientes.

Mejoras inmediatas en clínicas y farmacias

Además, se invertirán 161 millones de pesos en materiales para mantenimiento mayor y acciones inmediatas como:

  • Pintura
  • Impermeabilización
  • Instalaciones eléctricas
  • Mejora de espacios médicos

Este programa incluye también acciones inmediatas como:

  • La adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo en la Ciudad de México
  • La modernización de farmacias en Ciudad Mendoza Veracruz, San Martín Texmelucan en Puebla y Ciudad Camargo en Chihuahua

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Lo anterior permitirá mejorar la atención directa a las y los derechohabientes desde los primeros meses de ejecución.

Con esta inversión, Pemex avanza en la transformación de su sistema de salud, fortalece su infraestructura, moderniza su equipamiento y garantiza digna, segura y eficiente para las y los trabajadores petroleros y sus derechohabientes.

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desa/rmlgv

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