Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un programa integral de mantenimiento de inmuebles y equipos biomédicos en sus instalaciones de salud, con una inversión histórica de mil 612 millones de pesos.

Las últimas semanas y meses las quejas por la calidad del servicio que ofrece Pemex en sus unidades médicas han incrementado ante la falta de medicinas, equipo e incluso médicos.

Programa nacional busca mejorar servicios médicos hasta 2026

La intervención se desplegará a nivel nacional y concluirá en diciembre de 2026. El programa arrancó con la adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo e incluye a las 60 unidades médicas del sistema de salud de Pemex.

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Entre las principales acciones destacan:

Mantenimiento de equipos biomédicos

Renovación y rehabilitación de inmuebles

Modernización eléctrica

Sustitución de luminarias, calderas y sistemas de enfriamiento

Impermeabilización de instalaciones

Adecuaciones funcionales en espacios médicos

El objetivo es elevar la calidad de los servicios de salud para los derechohabientes.

Distribución de la inversión en equipos y mantenimiento

Del total de la inversión, Pemex destina 537 millones de pesos para la adquisición de 126 equipos electromecánicos, indispensables para garantizar el funcionamiento continuo de hospitales y clínicas, así como 445 millones de pesos para mantenimiento correctivo mayor de 523 equipos electromecánicos, como:

Plantas de emergencia

Sistemas hidroneumáticos

Calderas

Sistemas contra incendio

Estas acciones buscan garantizar la operación continua de hospitales y reducir riesgos.

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Refuerzo al equipo médico y movilidad interna

En el ámbito clínico, se contempla una inversión de:

250 millones de pesos para mantenimiento de 4 mil 373 equipos biomédicos

219 millones de pesos (entre mayo y diciembre) para: Rehabilitación de 34 elevadores y sustitución de 8 equipos.

Esto permitirá mejorar la movilidad interna y agilizar la atención a pacientes.

Mejoras inmediatas en clínicas y farmacias

Además, se invertirán 161 millones de pesos en materiales para mantenimiento mayor y acciones inmediatas como:

Pintura

Impermeabilización

Instalaciones eléctricas

Mejora de espacios médicos

Este programa incluye también acciones inmediatas como:

La adecuación del nuevo Consultorio Periférico Vallejo en la Ciudad de México

La modernización de farmacias en Ciudad Mendoza Veracruz, San Martín Texmelucan en Puebla y Ciudad Camargo en Chihuahua

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Lo anterior permitirá mejorar la atención directa a las y los derechohabientes desde los primeros meses de ejecución.

Con esta inversión, Pemex avanza en la transformación de su sistema de salud, fortalece su infraestructura, moderniza su equipamiento y garantiza atención médica digna, segura y eficiente para las y los trabajadores petroleros y sus derechohabientes.

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