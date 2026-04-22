Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ayer 21 de abril de 2026 se celebró la primera sesión de la Comisión Consultiva del Petróleo, presidida honorariamente por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial, quien actualmente tiene 91 años de edad.

De acuerdo con lo anunciado por la paraestatal mexicana, en la reunión participaron expertos e integrantes como Alicia Puyana, Ángel de la Vega, David Velázquez, Fabio Erazo, Fernanda Ballesteros, Isabelle Rousseau, José Felipe Ocampo y Ramón Carlos Torres.

Cuauhtémoc Cárdenas presidió la primera sesión de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex el 21 de abril de 2026. Foto: Especial

Comisión Consultiva, orientada al análisis estratégico: Pemex

El pasado 18 de marzo de 2026 el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunció la creación de esta Comisión Consultiva del Petróleo, orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de hidrocarburos.

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La finalidad, dijo, era construir opiniones y recomendaciones que puedan apoyar la toma de decisiones relacionadas con Pemex.

Rodríguez Padilla resaltó que la comisión sería presidida por Cuauhtémoc Cárdenas en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y “profundo nacionalismo”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el fundador del PRD ha dedicado toda su vida a luchar por la soberanía energética: “Gracias, ingeniero, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y, además, por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos”, dijo.

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Cuauhtémoc Cárdenas presidió la primera sesión de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex el 21 de abril de 2026. Foto: Especial

De acuerdo con la Mandataria federal, Cárdenas Solórzano demostró en el año de 1988 que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México:

“Cuauhtémoc Cárdenas debería de haber sido el Presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad, como nos la arrebataron también en el 2006 es con el presidente López Obrador”, expresó Sheinbaum Pardo durante la designación.

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